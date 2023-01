2022 da record per Bugatti e Rolls-Royce: mai registrate così tante vendite prima d'ora

Abbiamo già parlato della crescita mostruosa di Tesla nel 2022, in un anno dove il mercato automotive ha visto generalmente un calo di vendite piuttosto importante, ma non è l’unico marchio a gioire per i risultati ottenuti: il 2022 è stato l’anno dei record per Bugatti e Rolls-Royce grazie a vendite mai viste prima.

Nel caso della casa automobilistica di Molsheim i numeri non saranno così elevati, ma sono a tutti gli effetti i più alti nella storia del marchio: si parla di 80 vetture vendute da Bugatti, tra le quali si notano il 400° esemplare della Chiron, nove Chiron Super Sport 300+, dieci meravigliose Centodieci – l’ultima è stata consegnata nel dicembre 2022 - e diverse Chiron Sports 4.

Da quando Mate Rimac è alla guida dell’azienda francese, sembra che internamente si stia guardando al futuro con più ottimismo: “Bugatti continuerà a mostrare le tecnologie più avanzate; man mano che il mondo si evolve, Bugatti si sforzerà di rimanere all'apice delle vere prestazioni automobilistiche, del design, della tecnologia e della migliore maestria artigianale. Ettore Bugatti una volta disse: ‘Se è paragonabile, non è più Bugatti’. Questa visione è vera oggi come non mai e non vediamo l'ora di mostrare il nostro lavoro nella seconda metà del 2023”, ha dichiarato Rimac.

Nel caso di Rolls-Royce, invece, si parla di 6.021 vetture vendute nel 2022, il numero più alto nei 119 anni di storia del brand: nello specifico, un terzo delle vendite è stato registrato negli Stati Uniti, seguito da Cina ed Europa. Per il 2023 gli ordini hanno già riempito il backlog della casa automobilistica, soprattutto con commissioni personalizzate del reparto bespoke richieste dal Medio Oriente. Per facilitare la vendita di queste versioni uniche, Rolls-Royce ha persino aperto un ufficio su invito a Dubai, l’unico al di fuori di Goodwood, e sta già pianificando l’apertura di altri centri simili in tutto il mondo per continuare a espandere il brand di lusso.

Una delle 6.021 auto, peraltro, è una Rolls-Royce da 350.000 euro regalata a Cristiano Ronaldo.