2022 memorabile in casa Ducati con vendite da record e grandi successi nel motorsport

Abbiamo visto che il mercato modo nel mese di febbraio 2023 ha continuato a crescere, ma voltandoci un attimo indietro e guardando ai risultati ottenuti nel 2022, Ducati ha da essere orgogliosa grazie agli incredibili successi ottenuti in termini di vendite e nel motorsport: un 2022 memorabile per la casa di Bordo Panigale.

Scendendo nello specifico, Ducati ha registrato incassi per un totale di 1,09 miliardi di euro, ovvero il 24% in più rispetto ai dati del 2021, e per la prima volta oltre la fatidica soglia del miliardo di fatturato. Inoltre è salito notevolmente anche l’utile operativo (109 milioni di euro) che ha visto un’impennata del 77% rispetto all’anno precedente.

Sono state in totale 61.562 le moto Ducati consegnate ai clienti, anche qui con una crescita del 3,6% rispetto al 2021, e a tutto questo bisogna aggiungere tutti i successi ottenuti sulle piste sparse per il mondo, i cui risultati più importanti sono rappresentati dal doppio successo iridato di Ducati in MotoGP così come in WorldSBK.

Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati, ha dichiarato: "Per la prima volta nella nostra storia abbiamo superato il traguardo delle 60.000 moto e il miliardo di euro di fatturato. Questo sancisce il 2022 come il miglior anno di sempre per Ducati sotto diversi aspetti, a partire dalle ottime performance commerciali e finanziarie fino ai successi in MotoGP e WorldSBK. Negli ultimi anni Ducati è cresciuta, affermandosi come un'azienda sempre più solida. Come espressione del Made in Italy, dell'innovazione, del design e della tecnologia, continuiamo a lavorare per offrire esperienze dentro e fuori al mondo moto agli appassionati Ducatisti di tutto il mondo”.