Il 2022 inizia male: a gennaio altri rincari per gas e corrente elettrica

Il 2022 non sembra avvicinarsi con i migliori propositi. Notizia delle ultime ore è che gas e corrente elettrica aumenteranno ulteriormente a gennaio 2022, un dettaglio che farà salire la bolletta anche di chi ricarica l'auto elettrica a casa e i prezzi alla pompa di GPL e metano.

Se l'aumento dei prezzi alla pompa di GPL e metano è solo una nostra supposizione, visto che è già successo con il rincaro del gas di fine 2021, l'innalzamento della bolletta casalinga di corrente elettrica è quantomai certo: Nomisma ha provato a stimare i rincari per il prossimo trimestre e ha ottenuto un +17% per la luce, +50% per il gas.

L'Unione Consumatori pensa dunque che ogni famiglia andrà a spendere all'anno +136 euro per l'elettricità, +679 euro per il gas, in totale dunque se si usano entrambe le risorse potremmo avere +815 euro all'anno per ogni famiglia.

La corrente elettrica inoltre potrebbe raggiungere anche il +25% di rincaro a gennaio 2022, con la spesa annua che arriverebbe così a +879 euro. Gli unici a sorridere sono quegli utenti che nel 2021 (o prima, senza ecobonus) sono riusciti a installare un impianto fotovoltaico presso la loro abitazione, e che con l'anno a venire non dovranno utilizzare gas o elettricità pubblica per riscaldare e alimentare la propria casa.