Il 2021 potrebbe vedere il ritorno della Ford Mustang Mach 1, assente però la GT350

Secondo dei VIN decoders apparsi sul web alcune ore fa, e che corrisponderebbero ai modelli di auto che Ford renderà disponibili nel 2021, la casa automobilistica americana ci riserverebbe alcune interessanti sorprese.

I VIN decoders servono nel tentativo di risalire ad una vettura specifica e alle sue caratteristiche partendo da codici che servono ai produttori per assegnare una nomenclatura esatta ad ognuno di essi. Questi codici sono trapelati sul forum di Mustang Mach-E e corrispondono innanzitutto a modelli già noti, come il pick-up F-150, al crossover elettrico Mustang Mach-E e alla Mustang del 2021.

A quanto pare mancano però le apprezzatissime varianti Shelby GT350 e GT350R, ma a compensare la perdita provvederebbe il ritorno del brand "Mach 1". Questa dicitura latita dal 2004, più nel dettaglio dalla quarta generazione di Mustang nel modello SN95. Al momento è impossibile prevedere il motore che monterà, ma storicamente la Mach 1 non è mai stata la variante più potente di Mustang, quindi non crediate possa superare i 760 cavalli proposti con l'ultima GT500.

Ovviamente dovete prendere questi VIN decoder con le pinze, in quanto non conosciamo l'affidabilità della fonte e manca ancora un bel po' al prossimo anno. Nel frattempo però abbiamo da riferirvi una fantastica coincidenza: qualche giorno fa è stata ritrovata in un fiume proprio una Ford Mustang Mach 1 in versione Fastback del 1973.

Infine vi rimandiamo a interessanti notizie sulla Shelby Mustang GT500, la quale arriverà in Europa, ma non con Ford.