Il 2021 da record di Lamborghini: Urus fa superare le 8.000 auto vendute

Il 2021 è stato un anno fatto di alti e bassi per il mercato automotive, c'è però un marchio che può festeggiare senza riserve: Lamborghini ha consegnato a livello globale 8.405 auto, il 2021 è dunque stato per il toro il migliore anno di sempre a livello commerciale.

Parliamo di un aumento delle vendite del 13% rispetto al 2020, frutto di una strategia di crescita mirata e controllata. Un record che si deve però soprattutto a un modello in particolare: il SUV Urus ha piazzato ben 5.021 unità con Huracàn al secondo posto. Il modello V10 ha infatti venduto 2.586 unità grazie alla forza bruta della Huracàn STO (ecco la Lamborghini Huracàn STO).

Le Aventador V12 consegnate sono state invece 798 in tutto il mondo. Ricordiamo che il 2021 di Lamborghini ha significato anche la presentazione di tre nuovi modelli, la Huracàn STO per l'appunto (Super Trofeo Omologata), l'Aventador Ultimate e la Countach LPI 800-4 che ha reso omaggio alla Countach originale in occasione del 50esimo anniversario.

Il 2022 appena iniziato si è aperto con prospettive altrettanto ottimistiche, grazie a un portafoglio ordini già in grado di coprire quasi per intero la produzione pianificata dell'anno. Non vediamo l'ora di scoprire quali volumi di vendita riuscirà a fare il marchio del toro nei prossimi 11 mesi e mezzo.