Il 2021 da record di Dacia: Spring è un successo e si attende Jogger a 7 posti

Il 2021 è stato certamente un anno complicato per il settore automotive in tutto il mondo, da una parte spinto dagli incentivi governativi, dall'altra condizionato pesantemente dalla crisi dei chip. Per Dacia tuttavia è stato un anno da incorniciare: c'è stato il lancio dell'elettrica Spring che ha piazzato migliaia di unità.

Commercializzata a partire da Marzo in mercati selezionati, fra cui l'Italia dov'erano ancora attivi succosi incentivi per nuove auto BEV, la Dacia Spring ha venduto 27.876 unità, il 5,2% del volume totale se guardiamo all'intero 2021. Questo per quanto riguarda le consegne, il brand però ha avuto anche un sacco di ordini: in totale si sono registrati oltre 46.000 ordini della Dacia Spring, il che significa che il marchio romeno deve ancora consegnare più di 18.000 unità.

In generale Dacia ha venduto 537.095 lungo tutto lo scorso anno, confermandosi come uno dei pochi brand in crescita nonostante tutte le difficoltà del momento: +3% di crescita year-over-year. La vettura più venduta è stata la Sandero con 226.825 unità (alla guida della nuova Sandero bi-fuel 2021), seguita da Duster con 186.001 (proviamo nuova Dacia Duster 2022) e da Spring, ormai terza Dacia più venduta.

Si continua poi con la Logan a 27.136, la Lodgy a 24.526 e la Dokker a 44.684. Nel 2022 invece dovremo conteggiare anche le vendite del nuovo Jogger a 7 posti che ha già catturato l'attenzione di molti appassionati (alla guida del Nuovo Dacia Jogger a 7 posti).