Il 2021 da record di BMW Group: massimo storico per BMW e BMW M

Con l'inizio del 2022 le grandi società automotive stanno diffondendo gli ottimi risultati ottenuti nell'anno appena passato, abbiamo visto ad esempio Tesla che ha collezionato un nuovo record, mentre Porsche ha superato i 300.000 veicoli in tutto il mondo. Ora è il turno di BMW Group, in crescita dell'8,4% rispetto al 2020.

Per il BMW Group il 2021 ha significato 2.521.525 consegne, con una crescita dell'8,4% come anticipavamo sopra. Ovviamente nel gruppo bisogna contare BMW, MINI e Rolls-Royce. Il marchio dominante è proprio BMW, che ha raggiunto un nuovo massimo storico con 2.213.795 unità consegnate in tutto il mondo al +9,1%.

Da segnalare inoltre come i veicoli elettrici abbiano di fatto raddoppiato le loro vendite rispetto al 2020, con 103.855 unità vendute a +133,2% - e all'appello mancava anche la nuova BMW iX arrivata a fine anno (cosa scegliere fra iX xDrive40 e xDrive50). Festeggia anche BMW M GmbH, che ha venduto 163.542 veicoli M a +13,4%, un risultato possibile soprattutto grazie alle nuove BMW M3 e M4, ma anche alle BMW X5 M e X6 M Sports Activity Vehicles.

A proposito di vendite e record, anche gli ultimi 12 mesi di Lamborghini sono assolutamente da incorniciare: scopriamo il 2021 da record di Lamborghini.