Nel 2021 è prevista una gara di auto radiocomandate sulla luna!

Il mondo dell'automobilismo è in continua espansione, le prime auto da corsa a guida autonoma hanno ancora qualche problemino, ma c'è chi osa di più, come Moon Mark: la società farà gareggiare automobiline radiocomandate sul suolo lunare.

Moon Mark si descrive come una società che progetta e sviluppa contenuti multimediali per l'intrattenimento e l'educazione. Quest'ultima parola è essenziale nel capire il progetto delle gare lunari, le vetture infatti saranno progettate e costruite da studenti delle scuole superiori. Ogni veicolo radiocomandato peserà 2,5 kg. I giovani progettisti avranno anche il compito di guidare, dalla Terra, i veicoli.

A rendere il progetto autorevole è l'inclusione di grossi nomi dell'industria. I ragazzi saranno seguiti da Frank Stephenson, noto designer che ha partorito la Mini del 2001, la McLaren P1 (stando al designer influenzata dal pesce vela) e la Ferrari F430. La pista sul suolo lunare sarà progettata da Hermann Tilke, noto per essere il padre della maggior parte dei circuiti moderni di Formula 1. Nel gruppo ci sarà anche Ross Bentley, ex pilota poi affermatosi come coach di successo per gli atleti di sport motoristici.

La parte meccanica è già pronta, sviluppata da Lunar Outpost, agli studenti sarà chiesto di elaborare e perfezionare il progetto, creando anche la propria carrozzeria. Le scuole di tutto il mondo si sfideranno per contendersi i due posti disponibili.

I veicoli radiocomandati verranno spediti nello spazio con uno SpaceX Falcon 9, l'atterraggio sulla superficie avverrà grazie al modulo lunare Nova-C di Intuitive Machines. Il Nova-C avrà anche il compito di gestire le telecomunicazioni tra il nostro pianeta e il suo satellite. Il CTO di Moon Mark Todd Wallach si è detto tranquillo a riguardo, eppure serviranno 1,3 secondi affinché l'input arrivi sulla Luna e altri 1,3 secondi affinché il segnale video giunga alla terra.

Il lancio è previsto per ottobre 2021, noi auguriamo buona fortuna a tutti gli studenti che nei prossimi mesi lavoreranno duramente al proprio mini veicolo lunare.