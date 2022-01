Il 2021 di Hyundai nel segno della IONIQ 5: vendute più di 160.000 auto elettriche

Dopo 2021 da record di BMW il e l'ottimo Q4 di Tesla, è arrivato il momento anche per Hyundai di svelare i suoi risultati finanziari per il 2021. 3,89 milioni le unità vendute in tutto il mondo nel corso dell'anno passato, in crescita del 3,9%. Ora l'obiettivo per il 2022 è 4,32 milioni e l'asso nella manica si chiama IONIQ 5.

Nel solo mese di dicembre 2021 Hyundai ha venduto worldwide 334.242 auto, in calo dell'11% rispetto al 2020, la vera notizia però è che le vendite elettriche hanno iniziato a macinare cifre importanti. Solo a dicembre 2021 sono state 17.725 le auto Plug-in (PHEV + BEV) vendute da Hyundai, in crescita del 110% year-to-year), il 5% delle vendite totali. Le BEV in particolare, le auto elettriche a batteria, sono cresciute dell'82% arrivando a 14.262 unità, mentre le Plug-in Hybrid PHEV si sono fermate a 3.463 unità, comunque in crescita del 497%. Le FCV a idrogeno invece hanno piazzato solo 388 unità, in calo del 16%, con le Fuel Cell che dunque faticano ancora a decollare.

Ma passiamo al 2021 per intero: sono state 120.523 le BEV vendute da Hyundai, +20%, mentre le PHEV sono a +251% con 40.843 unità. Le FCV hanno venduto 9.620 unità, +42%, dunque guardando all'anno intero le auto a idrogeno hanno effettivamente guadagnato un po' di terreno. in totale le Plug-in vendute (PHEV + BEV) sono state 161.366. A guidare la rivoluzione elettrica, come anticipato sopra, è la IONIQ 5 con 65.906 vetture vendute nel 2021, insegue l'ottima KONA Electric con 43.457 unità, terza la TUCSON PHEV con 23.449 vetture. La classifica continua con IONIQ Electric a 9.077, Santa Fe PHEV a 9.510, IONIQ Plug-in a 7.068.