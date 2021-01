Il 2021 sarà l'anno dell'Alfa Romeo Tonale: ecco quando arriverà il crossover italiano

Le nuove Giulia e Stelvio di Alfa Romeo, rinnovate di recente anche nelle loro varianti sportive, sono certamente delle ottime vetture, non bastano però al Biscione per rispondere in modo adeguato alla concorrenza tedesca. Proprio per questo motivo serve un nuovo modello al più presto: l’Alfa Romeo Tonale.

Secondo i nuovi rumor disponibili sul web, il 2021 sarà l’anno buono: la presentazione ufficiale della vettura dovrebbe avvenire il prossimo mese di settembre. Secondo una fonte interna all’azienda, almeno da ciò che apprendiamo su Motor.es, la nuova Alfa Romeo Tonale dovrebbe essere messa in vendita già a novembre in Europa, almeno nella sua variante Launch Edition. Le concessionarie autorizzate invece potranno mostrarla in vetrina a partire da febbraio 2022.

Tonale si distinguerà dalla line-up attuale grazie a fari più larghi e specchietti retrovisori ridisegnati - almeno secondo le immagini di pre-produzione che circolano dall’ottobre 2019. Continuando con le indiscrezioni, sembra proprio che sotto il cofano troveremo i propulsori che attualmente spingono la Jeep Renegade, con al top della gamma una variante plug-in hybrid attorno ai 250 CV di potenza.

Ricordiamo che il Tonale non è l’unico crossover Alfa Romeo in arrivo, abbiamo anche la Brennero in programma per il 2022, un’auto che avrà però un DNA molto francese e sarà costruita a Tychy, in Polonia.