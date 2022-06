Nel 2021 600.000 italiani truffati con la RC auto-moto, va peggio con luce, gas e prestiti

Di suo, l'RC auto/moto può sicuramente essere una spesa importante per una famiglia o per un lavoratore, come se questo non bastasse è anche un mondo costellato di truffe. Secondo un nuova ricerca voluta da Facile.it più di 600.000 italiani son stati vittima di frode in ambito assicurazioni auto/moto.

A dirlo sono gli istituti mUp Research e Norstat, che hanno presentato un nuovo studio in occasione del lancio della sezione podcast sul sito Facile.it (dove trovate già una puntata su come difendersi dalle truffe RC auto/moto). Anche se la situazione potrebbe sembrare catastrofica, 600.000 italiani rappresentano l'1,4% del totale, dunque sembra che le truffe su RC auto/moto non siano così frequenti come su altri "territori".

Ad esempio il 7,1% dei rispondenti al sondaggio ha subito una truffa legata alle utenze di luce e gas, il 6,5% nell'ambito delle carte elettroniche di pagamento, mentre sul fronte della telefonia mobile siamo al 5,2%. In totale sembra che nell'ultimo anno siano stati 8,3 milioni gli italiani vittime di truffa in merito alle voci analizzate sopra, con un danno economico stimato oltre i 3 miliardi di euro. Con l'RC auto/moto la truffa media è stata di 268 euro, mentre i danni maggiori si sono registrati nell'ambito dei prestiti personali, dove in media gli italiani frodati hanno perso 1.490 euro. Con le truffe ai conti correnti si son persi in media 279 euro.

Ma quali sono i canali più utilizzati dai truffatori? Secondi i dati raccolti, nel 45% dei casi le truffe sono arrivate via mail, nel 26% tramite SMS e nel 21,5% da siti web farlocchi. Ogni ambito però ha le sue specificità, ad esempio per le frodi su luce e gas il canale preferito dai malfattori è il telefono (finti call center al 44%) assieme alle visite porta a porta (31,3%). Ora l'ultima frontiera sembrano essere i social network, mezzi preferiti dai truffatori nell'ambito dei prestiti personali (15,9%), mentre le app di messaggistica hanno contribuito per il 9% delle truffe.

Dopo la truffa nel 41,5% dei casi non viene denunciata la frode e i malviventi la passano liscia, con il 33% del campione che non lo fa perché il danno economico era molto basso, oppure il 27% era sicuro che non avrebbe recuperato il maltolto. Le vittime predilette delle truffe sono soprattutto uomini laureati, le truffe colpiscono meno le donne e persone senza titolo accademico. Sorprendentemente, a cadere maggiormente nelle truffe sono ragazzi fra i 18 e i 24 anni, 31,6% contro il 15% della fascia 65-74 anni.



