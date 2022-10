Nel 2021 2.875 morti sulle strade: 416 incidenti con lesioni ogni giorno

La strada può essere un luogo pericoloso, qualsiasi mezzo andrebbe guidato con estrema coscienza, anche se a volte ci si mette anche il fato avverso. Secondo Aci e Istat nel 2021 ci sono stati in Italia 151.875 incidenti con lesioni a persone.

I feriti sono stati 204.728, mentre i decessi ben 2.875. Siamo dunque ben lontani, purtroppo, dall'obbiettivo "0 morti sulle strade" a cui vuole arrivare l'Unione Europea (motivo per cui da luglio 2022 è obbligatorio il limitatore di velocità automatico sulle nuove auto). In media, ogni giorno sono avvenuti 416 incidenti con 7,9 morti, 561 feriti. In 40 province su 107 il numero dei decessi è aumentato rispetto al 2019 (l'anno del lockdown si salta per evidenti motivi, c'è stato un calo drastico delle morti su strada), in 7 è rimasto stabile.

A pagare le conseguenze maggiori è stata la provincia di Oristano, +140% con 12 morti nel 2021 (erano stati 5 nel 2019), seguita da Savona con +67% e 20 morti e Biella con +63% e 13 morti. In generale la Sardegna sembra essere la Regione con il più alto numero di morti rispetto al 2019, +20 nel 2021, mentre le più facoltose sono sicuramente Aosta a -75% con 1 solo morto, Trieste a -73% con 4 morti, Massa Carrara a -71% con 4 morti. Buoni risultati anche in Valle d'Aosta (-75%), Molise (-46%), Trentino Alto Adige (-31%), Emilia-Romagna (-20%). Torino (-30 morti), Padova (-23), Verona (-23), Bolzano (-22), Forlì-Cesena e Milano (-19).

Nella provincia di Roma si registra purtroppo il più alto numero di pedoni uccisi, ben 50, troviamo poi Milano con 20, Napoli 18 e Torino 15. Nella provincia di Milano invece è strage di ciclisti, 10, Padova e Pavia segue con 8, Ravenna e Forlì-Cesena con 7. I morti in monopattino elettrico nel 2021 sono stati 9, 4 dei quali nella provincia di Roma (Roma rivoluziona le regole per i monopattini).