Nel 2020 Volkswagen presenterà 34 nuovi modelli: 12 saranno SUV

I piani di Volkswagen non iniziano né finiscono con la ID3, ovviamente. La prima elettrica di massa è alle porte, arriva questa estate. Ma Volkswagen per il 2020 ha intenzione di lanciare sul mercato, tra debutti e presentazioni, per 34 nuovi veicoli. Ovviamente lo sguardo è rivolto al futuro, e ci saranno diverse nuove elettriche.

A partire dalla prossima della famiglia ID, quella che è stata soprannominata ID Next e che potrebbe banalmente chiamarsi ID 4: un SUV di dimensioni medie che sarà presentato sui mercati Europa, Nord America e Cina.

Sei nuove elettriche, tra cui l'attesa Golf GTE che arriverà nelle concessionarie poco dopo la Golf a motore termico. E poi 12 nuovi SUV, prova che forse il regno dei pesi pesanti è destinato a finire in futuro, ma per ora rimangono ancora "la cosa del momento" per l'automotive.

Volkswagen non è ancora entrata completamente nel merito, specificando i nomi e i segmenti della sua nuova offerta. Quello che è certo è che per il brand tedesco il 2020 sarà un anno storico.

Il 2019 non è stato da meno, Ralf Brandstatter, COO di Volkswagen, lo definisce "un anno estremamente di successo", adducendo come motivi i risultati ottenuti con l'offensiva nel segmento dei SUV e le nuove quote di mercato rubate ai concorrenti.

Volkswagen già al futuro, ben oltre il 2020. Nelle proiezioni dell'azienda tra 10 anni un'auto su cinque tra quelle vendute sarà elettrica.