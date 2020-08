Nel 2020 Tesla ha venduto più auto elettriche dei 3 concorrenti più grandi messi insieme

Il 2020 si sta rivelando un anno difficile per tutti, con la pandemia da Coronavirus sotto tutti i principali riflettori. Chi però sta risentendo poco della crisi è Tesla, che nella prima metà del 2020 ha surclassato anche i marchi più blasonati in termini di vendite - nel settore elettrico, sia chiaro.

Andando a vedere la Top 5 dei produttori di auto elettriche, Tesla domina la classifica con 179.050 unità, con un market share del 28%. Un risultato eccezionale che porta la seconda in classifica ad avere un distacco notevole: abbiamo infatti Renault/Nissan a 65.521 unità, al 10% di market share. Chiude il podio il Gruppo Volkswagen con 64.542 unità e il 10% di market share. Quarto posto per il colosso cinese BYD, stranamente fermo a 46.554 unità e al 7% di market share. Chiudono questa mini classifica Hyundai/Kia a 43.689 unità, al 7% di market share.

Le cose cambiano leggermente quando si contano anche le Plug-In Hybrid, anche se Tesla rimane salda in testa. Abbiamo Tesla a 179.050 unità e al 19% di market share, il Gruppo Volkswagen a 124.018 al 13%, Renault/Nissan a 84.501 al 9%, il Gruppo BMW a 68.503 al 7%, Hyundai/Kia a 63.731 al 7%. La società californiana esce dunque vincente dal confronto e per lei si prospetta un altro anno da incorniciare - nonostante tutto. A proposito, se pensate di acquistare una nuova Tesla Model 3, ecco come si presenta la vettura dopo 2 anni e 50.000 km.