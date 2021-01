Nel 2020 Tesla ha consegnato quasi 500.000 vetture: è record

Tesla ha appena fatto sapere i numeri inerenti i suoi volumi produttivi e le auto elettriche consegnate nel corso di tutto il 2020. Il Q4 di quest'anno è stato stratosferico per la casa automobilistica californiana, e le ha permesso di sfiorare le 500.000 vetture consegnate nell'anno solare.

Elon Musk, CEO del brand, voleva a tutti i costi superare tale numero, e per farlo ha tentato di incentivare l'acquisto dei consumatori attraverso tre mesi gratuiti di Guida Autonoma Completa per tutti i consumatori intenzionati a portarsi a casa una Tesla entro il 31 dicembre.

Purtroppo però Musk ha dovuto accontentarsi di 499.550 esemplari, mancando il la soglia tanto agognata per sole 450 macchine. Nonostante ciò non c'è assolutamente da essere tristi in quel di Fremont, poiché nel 2020 la compagnia ha superato abbondantemente ogni traguardo raggiunto in precedenza.

In questo senso la Gigafactory di Shanghai ha contribuito alla grande, in quanto da aprile in poi ha iniziato a sfornare veicoli a ritmi infernali, sia per il mercato cinese sia, più di recente, per quello europeo. Gli ottimi dati non si fermano a quelli annuali, perché il anche il Q4 2020 è stato il migliore di sempre: 179.757 veicoli prodotti e 180.570 distribuiti rappresentano un incremento di 40.000 unità rispetto al Q4 2019.

Queste cifre sono state comunicate attraverso un abbinamento di Model S/X e Model 3/Y. Le prime, combinate, hanno contato 18.920 consegne annuali, mentre le seconde sono arrivate a ben 161.650 consegne. E' chiaro che sia Model S che Model X costino di più di Model 3 e Model Y, ma bisogna anche far notare che queste ultime hanno debuttato da pochissimo.

Adesso la compagnia di Fremont ha subito dato l'idea di non volersi sedere sugli allori. La Tesla Model S ad esempio sta per ricevere dei corposi aggiornamenti estetici, e lo stesso vale per gli interni delle Model Y e Model 3.

Guardando al futuro invece vediamo grande interesse generale per l'elettrica compatta ed economica che Elon Musk sta sviluppando in grande segreto in Europa e per l'Europa, mentre dal punto di vista tecnologico sarà interessante assistere all'implementazione estensiva delle nuove celle 4680, le quali promettono economicità, riduzione del peso e maggiore efficienza.