Nel 2019 prodotte batterie per 95,6 GWh: solo Tesla punta ai 105 GWh nel 2020

La diffusione delle auto elettriche e ibride plug-in è ancora molto lontana dall'essere definita "di massa", eppure nel 2019 la capacità totale delle batterie prodotte è stata pari a 95,6 GWh, soltanto per quanto riguarda le auto passeggeri.

La cifra corrisponde al +30% rispetto al 2018 e comprende auto 100% elettriche, ibride plug-in e Full Hybrid, che comunque contengono una piccola batteria al loro interno. Nello specifico la quota è così divisa: il 90% è stato impiegato in auto elettriche (BEV, 86 GWh), il 6,7% in Ibride Plug-in (PHEV, 6,7 GWh), il 3% in auto ibride (HEV, 2,9 GWh).

La crescita maggiore è stata registrata in Europa, che ha prodotto 23,9 GWh di batterie, con una crescita annua dell'89%, in Asia abbiamo 50,9 GWh a +27%, in Nord America 20,5 GWh a +1%, Medio Oriente e Africa a 0,17 GWh e +57%. Cifre che sono destinate ad aumentare clamorosamente, soprattutto grazie a Tesla: Elon Musk infatti conta di produrre in questo 2020 35 GWh per ogni Gigafactory (con un'opzione con Panasonic per arrivare a 54 GWh), dunque significa che solo il produttore americano dovrebbe portare in strada almeno 105 GWh.

Questo sarà dunque l'anno in cui il mercato elettrico avrà un vero e proprio boom, almeno a livello produttivo, poi queste auto bisognerà anche acquistarle...