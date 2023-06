Dal 2019 al 2022 Autopilot di Tesla avrebbe causato 736 incidenti, 17 dei quali mortali

L'autopilot di Tesla torna sotto la lente di ingrandimento, e ancora una volta sono gli incidenti con la guida autonoma ad essere messi in discussione. A parlarne in questi giorni è il Washington Post, autorevole quotidiano americano, che ha snocciolato i dati in suo possesso.

Essendo la vettura di Elon Musk l'auto più chiacchierata del pianeta, capita spesso e volentieri che la sua guida autonoma finisca nel tritacarne, come ad esempio il caso dell'autopilot che non rallenta incontrando un pedone, ma anche lo stesso autopilot di Tesla che non riconosce una carrozza.

Ma se questi incidenti potrebbero sembrare bazzecole, diversa è ovviamente la situazione quando si parla di feriti o morti. Dal 2019 al 2022, stando al WP, sarebbero stati ben 736 gli incidenti stradali negli Stati Uniti causati dall'Autopilot, e di questi 17 sarebbero stati mortali di cui 11 dei quali risalenti al solo mese di maggio dell'anno scorso.

5 invece le lesioni gravi fra cui quella che ha riguardato un 17enne, tale Tillman Mitchell, investito da una Model Y dopo essere sceso da uno scuolabus: dopo l'impatto ha riportato le fratture del collo e di una gamba, e ad oggi soffre ancora di problemi di memoria e non riesce a camminare bene.

Elon Musk ha sempre dichiarato più sicure le vetture in modalità autopilot rispetto a quelle guidate dall'uomo, ma per il Washington Post la realtà corrisponderebbe esattamente al contrario, sottolineando come l'implementazione della tecnologia Full Self-Driving abbia provocato ancora più incidenti.

C'è poi l'annoso caso mai chiarito della cosiddetta “frenata fantasma” che porterebbe a rallentare bruscamente l'auto per dei pericoli che risulterebbero essere immaginari. Anche in questo caso gli incidenti non sarebbero stati pochi, ma Tesla ha sempre rimandato al mittente ogni accusa.

Dal canto suo Elon Musk sottolinea come il numero di incidenti legati all'autopilot, sempre che i dati vengano dimostrati e confermati, debba essere rapportato al numero totale di Tesla in circolazione e di km percorsi: quasi una goccia in un oceano.



Infine, va sottolineato con forza che anche se il sistema di auto pilot sia stato inserito, non è detto che l'incidente sia stato causato dallo stesso, basti pensare ai numerosi casi di automobilisti sconsiderati sorpresi a dormire in autostrada mentre vengono "cullati" dal pilota automatico.