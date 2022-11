Per la prima volta dal 2007 Lewis Hamilton non ha vinto una singola gara in F1

Mentre continua il dialogo tra Mercedes e Hamilton per il rinnovo, dopo il Gran Premio di Abu Dhabi è arrivata una conferma storica: per la prima volta nella sua carriera in Formula 1, Lewis Hamilton non ha vinto una singola gara in una stagione.

Sin dalla sua stagione da rookie, ormai avvenuta nel lontano 2007, Sir Lewis Hamilton ha affrontato grandi prove e soddisfatto le aspettative del pubblico affermandosi come un giovane pilota eccezionale, in grado di competere sin da subito con i veterani. Alla fine di tale stagione, del resto, è arrivato secondo a pari merito con Fernando Alonso, compagno di squadra per McLaren-Mercedes, e un solo punto dietro a Kimi Räikkonen.

Da quell’anno abbiamo assistito a un dominio incredibile del britannico, dato che nei successivi anni e fino al 2021 ha ottenuto almeno una vittoria per stagione, negli anni dell’ascesa di Red Bull con le vittorie di Sebastian Vettel, del miracolo di Brawn GP nell’anno di esordio e di una Ferrari davvero competitiva.

La serie di stagioni con almeno una vittoria si conclude a 15, dunque, a pari merito con Micheal Schumacher. Max Verstappen è giovane e, con due campionati nel proprio palmarès, per il momento si posiziona a 7 stagioni con una gara vinta, a caccia di Ayrton Senna (9) e Alain Prost (10).

