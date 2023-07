2003-2023 prezzi delle auto raddoppiati, ma gli stipendi sono cresciuti solo del 20%

I prezzi delle auto nuove in Italia sono raddoppiati negli ultimi 20 anni. Se si prendono in considerazione i listini del 2003 e quelli del 2023, i dati sono eloquenti, così come risulta da un'analisi realizzata dal Centro Studi di AutoScout24.

Al momento per acquistare un'auto nuova in Italia servono circa 30mila euro, ma se si prende in considerazione solo la top 10 delle vetture più vendute nel nostro Paese, si scopre che negli ultimi 20 anni si è passati da una media di 10.590 euro agli attuali 21.040, esattamente il doppio.

Di conseguenza, tenendo conto che gli stipendi non hanno subito purtroppo lo stesso corso, ad oggi acquistare un'auto per una famiglia è molto più impattante rispetto a 20 anni fa. I redditi netti mensili sono aumentati nelle ultime due decadi da 2.243 euro a 2.734 euro (una crescita di circa il 20%), di conseguenza per acquistare oggi un'auto nuova servono in media 7,7 redditi netti mensili contro i 4,7 di 20 anni fa.

Si sale addirittura a 12,8 mensilità per chi volesse comprare un EV, tenendo conto che nella top 5 delle auto elettriche meno care in Italia si parte da 21mila euro. Il discorso non cambia se si prendono in considerazione le city car, acquistabili nel 2003 con una media di 4 redditi famigliari netti medi, rispetto ai 6,6 attuali.

Se si analizza invece l'Italia dal punto di vista territoriale, per il centro ma soprattutto il sud acquistare l'auto è un vero e proprio salasso, visto che in Sicilia e in Abruzzo servono ben 9,7 redditi medi, con Campania a quota 9,5, Basilicata a 9,4 poi Puglia a 9,3 e Molise a 9.2. Al contrario Lombardia e Trentino Alto Adige necessitano di “soli” 6,7 redditi netti al mese.

“Il costo di un’auto nuova è quasi raddoppiato negli ultimi vent’anni – sono le parole di Sergio Lanfranchi del Centro Studi di AutoScout24 -. Una situazione verificatasi sicuramente per via di molti fattori, fra cui i nuovi investimenti in Ricerca & Sviluppo e l’incessante integrazione di nuove tecnologie sui veicoli in vendita, che sono andate a migliorare e ottimizzare anche le auto di livello base, fornendo quindi al consumatore una scelta sempre più premium anche nei livelli più accessibili. Un altro cambiamento importante è stato apportato nel campo della sicurezza, per cui le auto di oggi hanno molte più funzioni dedicate alla salvaguardia dei passeggeri, e molte di queste sono diventate oggi una dotazione irrinunciabile”.