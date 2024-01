Dal 2001 ad oggi auto e SUV più larghi di 11 cm: 'In certi parcheggi non entrano più'

Le auto e i SUV sono diventati sempre più larghi negli ultimi anni. Il dato è evidente e basta confrontare le misure delle city car odierne con quelle di una ventina di anni fa per capirlo.

Tutta colpa, o merito dirà qualcuno, della diffusione dei SUV, che da fine anni '90 ad oggi hanno visto una crescita continua. Basti pensare che in Italia più della metà delle vetture vendute è un SUV e tale fenomeno non sembra per ora vedere la parola fine, tenendo conto delle molteplici B-SUV in uscita nei prossimi mesi. Su tutte spicca la nuova Fiat Panda, che diventerà più robusta, mantenendo comunque il suo aspetto low cost.

Se da una parte dimensioni più grandi vogliono dire più spazio interno, dall'altra significano strade e parcheggi maggiormente occupati e traffico più caotico. “È inesorabile”, le parole di James Nix, analista del gruppo di Trasporti e Ambiente (T&E): “Stimolati dalle vendite dei SUV più grandi, i veicoli diventano ogni anno più ampi”.

Secondo il rapporto della stessa T&E dal 2001 ad oggi le auto nell'Ue sono cresciute di mezzo centimetro ogni anno, e nel 2023 la media delle auto nuove immatricolate aveva una larghezza superiore ai 180 centimetri. "Potrebbe non sembrare una cifra enorme", ha proseguoto Nix riferendosi agli 0,5 centimetri “Ma la realtà è che, a meno che non ci siano riforme, i grandi SUV e i pick-up di lusso diventeranno grandi quanto camion e autobus”.

Si pone anche un problema di sicurezza, visto che un conto è essere investiti da una Fiat 500 degli anni '60, un conto da un Hammer: ovviamente più è grande l'auto e più è alto il rischio per pedoni, ciclisti ma anche altri automobilisti.

Ma come mai le auto sono diventate sempre più grandi? Da una parte, come detto sopra, si è diffusa sempre di più la moda del SUV, auto che regala sicurezza e nel contempo importanza a chi la guida, dall'altra la necessità di rendere le vetture più sicure, inserendo al loro interno tutti i più innovativi sistemi di sicurezza.

Il problema è che secondo gli analisti, diverse auto hanno superato quelle soglie chiave per cui strade e città sono state progettate. Giusto per capirci meglio, un conto è ad esempio una stanza di 10 metri quadri dove all'interno vi sono 5 bimbi, un altro è la stessa stanza ma con 5 adulti grandi il doppio dei precedenti: lo spazio si riduce notevolmente.

Secondo gli attivisti sarebbe necessario che l'UE riveda le norme sulla larghezza dei veicoli ponendo dei limiti, ma al momento non sembra esservi alcuni discussione all'orizzonte.

Giulio Mattioli, ricercatore sui trasporti presso l’Università Tecnica di Dortmund, ha dichiarato: “Troppo spazio urbano viene assegnato alle auto nelle città. Il fatto che le auto stiano diventando sempre più grandi rischia di peggiorare ulteriormente la situazione. Potrebbe indurre politici e pianificatori ad aumentare le misure standard dei parcheggi, il che potrebbe provocare un circolo vizioso”.

Parigi, a riguardo, sta cercando di contenere il numero dei SUV in centro, obbligandoli a pagare tariffe più elevate per parcheggiare. "Questa è sicuramente una strada da percorrere perché potrebbe essere neutrale in termini di budget", conclude Gracia Brückmann, ricercatrice in politica dei trasporti presso l'Università di Berna.