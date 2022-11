I 20 peggiori incidenti Tesla del 2022: le immagini sono da brividi

Di incidenti d'auto, purtroppo, ne accadono ogni giorno, il web però è pieno di video riguardanti le Tesla e c'è un motivo ben preciso: le vetture di Elon Musk hanno 8 telecamere di bordo che registrano continuamente, funzionano insomma da dashcam su tutti i lati. Grazie a queste telecamere possiamo mostrarvi i 20 peggiori incidenti Tesla del 2022.

Si tratta di un video molto lungo, pubblicato su YouTube dal canale Wham Baam Teslacam, specializzato proprio nel raccogliere i video "amatoriali" degli utenti Tesla. Vi consigliamo caldamente di vedere tutto il video, vi raccontiamo in ogni caso quali sono secondo noi gli incidenti più sconvolgenti. Il primissimo filmato, ad esempio, mostra una Tesla Model 3 colpita da un mezzo pesante e trascinata per centinaia di metri. Il conducente del TIR non si è accorto di nulla, ha solo avvertito una leggera resistenza alla marcia, e così si è fermato. Solo quando ha aperto la portiera si è accorto di avere una Tesla incollata al paraurti... Una situazione davvero spaventosa per il conducente Tesla, la cui vettura inoltre ha subito 20.000 dollari di danni.

Se balzate alla quinta posizione della Top 20, potete vedere come una Tesla finisca nella corsia opposta in autostrada a causa dell'asfalto bagnato... lo scontro con un altro veicolo è stato violento, sarebbe però potuta andare molto peggio, solo per miracolo gli occupanti della vettura - un'intera famiglia - è riuscita a salvarsi.

Anche l'incidente in quarta posizione è terrificante, probabilmente l'incubo di chiunque: una Tesla sta viaggiando in autostrada quando all'improvviso appare un'auto contromano (TIR bloccato contromano sulla A14). Questa urta violentemente contro un camion, per poi girarsi e prendere in pieno proprio la Tesla. L'impatto è stato così forte da distruggere le telecamere sul lato interessato, le fotografie dell'auto dopo l'impatto del resto sono terrificanti. Questi sono solo tre degli incidenti presenti nella Top 20, guardate anche tutti gli altri...