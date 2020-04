20 minuti in pista a bordo della Corvette C8 2020 contro una 911 GT3 RS

Sappiamo già quale velocità possa raggiungere la nuova Corvette C8 correndo su un lago prosciugato, come si comporta invece la vettura americana con motore centrale in pista?

Grazie alla pubblicazione di un nuovo video possiamo vedere la Corvette C8 2020 correre su tracciato e in ottima compagnia: accanto a una Porsche 911 GT3 RS. Secondo Chevrolet la nuova Stingray può girare al Nurburgring in 7 minuti e 29,9 secondi, un tempo di tutto rispetto ma comunque 30 secondi più lento della GT3 RS appena nominata. Come andrà dunque questa sfida testa a testa (in realtà sul tracciato ci sono altre vetture ma faremo finta di niente...)?

Scopritelo mandando in play il video in pagina, che senza troppi fronzoli vi mostra 20 minuti di puro godimento su pista. Niente colonna sonora, niente commento, soltanto il rumore del motore della Corvette C8, che dobbiamo ammettere regala parecchie soddisfazioni. Bisogna riconoscere che in 20 minuti di giri nessuno ha sorpassato la Corvette, mentre la 911 GT3 RS è stata superata attorno al 12esimo minuto di video (o meglio, l'hanno fatta passare per puro fair play ma abbiamo comunque avuto un accenno di battaglia prima), del resto non si trattava di una competizione ma di puro e spassionato divertimento. Quanto vorreste provare la nuova C8 Stingray in pista?