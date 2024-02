20 milioni di Tesla vendute in un anno: Elon Musk ci crede ma sarà dura

Nel 2023 Tesla ha venduto la bellezza di 1.808.581 veicoli, una bazzecola per colossi come Toyota ma una cifra enorme per un produttore ancora giovane, sul mercato dal 2012. Eppure è ancora niente: Elon Musk potrebbe arrivare a 20 milioni di auto vendute ogni anno.

A dir la verità, l’eclettico CEO di Tesla e SpaceX non si è svegliato una mattina e ha annunciato: “Tesla produrrà 20 milioni di auto l’anno”. La questione è andata in maniera leggermente diversa. Sia chiaro, nessuno si sarebbe stupito di una sparata simile, anzi, Elon Musk ha abituato bene il suo pubblico; è invece successo che un utente di X abbia scritto che è praticamente certo che presto o tardi Tesla arriverà a consegnare 10-20 milioni di auto l’anno, il punto è solo “quando”, non “se”. Qui è entrato a gamba tesa Elon Musk, che su X non perde neppure un post che riguardi Tesla: il CEO ha detto che “Sarà davvero difficile aumentare le vendite di 10x. Fattibile, ma richiederà tanto lavoro, una fatica enorme”.

Elon Musk ha dunque detto che la cosa è fattibile, ma non succederà di certo nell’immediato, anzi. Per Tesla però si prevedono anni luminosi: la Giga Texas di nuova fabbricazione deve ancora entrare a pieno regime, inoltre l’impianto di Berlino verrà probabilmente ingrandito per produrre ancora più auto rispetto a oggi. Il colosso americano sta anche costruendo la sua prima Giga Mexico, un impianto presso cui dovrebbe prendere vita la famosa Tesla economica e compatta da 25.000 dollari, un modello che in effetti potrebbe far vendere alla grande T milioni e milioni di unità.

Considerando che a partire dal 2035 in UE e in diversi Stati USA si potranno vendere solo auto elettriche, beh per Tesla la strada verso un successo da 20 milioni di veicoli all’anno potrebbe essere spianata, ci vorranno però oltre 10 anni, è ancora tutto incerto. Nel frattempo la Tesla Model Y ha "rischiato" di essere l'auto più venduta al mondo nel 2023. La concorrenza però quel “fattibile” lo sognerà probabilmente la notte negli anni a venire...