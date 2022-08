La 20 auto elettriche più vendute del 2022: domina Tesla con Model Y e Model 3

Nel mondo si vendono sempre più auto elettriche. Non lo diciamo certo noi ma i nuovi dati globali di EV-Volumes, secondo cui a giugno 2022 le EV avrebbero raggiunto un nuovo record assoluto, mai toccato prima.

Secondo i dati diffusi da Jose Pontes, a giugno 2022 ci sono state nel mondo 913.479 nuove auto Plug-in, ovvero dotate di porta di ricarica (si intendono PHEV e BEV). Si tratta del 54% in più rispetto all'anno precedente, un nuovo record che indica come le elettriche stiano crescendo al ritmo di circa 1 milione di unità al mese, 10+ milioni di unità all'anno. Nello specifico le auto Plug-in Hybrid vendute sono state 228.000, +29% rispetto al 2021 al 4% di market share, mentre con le BEV (le auto elettriche alimentate a batteria) si sono registrate 685.000 nuove unità, +65% rispetto al 2021 al 12% di market share. In totale siamo, come anticipato sopra, a 913.479 unità, +54% sul 2021 e 16% di market share.

Nel corso dei primi sei mesi dell'anno nel mondo sono state immatricolate 4.161.123 nuove auto elettriche - e pensare che in tutti e 12 mesi del 2021 erano state 6,5 milioni le elettriche vendute. Nel dettaglio abbiamo 1,11 milioni di PHEV e 3,05 milioni di BEV.

Ma quali sono i modelli più venduti? Nel mese di giugno 2022 ha vinto Tesla con la sua Model Y (qui i nostri cinque motivi per acquistare una Tesla Model Y) inseguita dalla sorella Model 3, mentre al terzo posto è arrivata la Wuling Hong Guang MINI EV (la Wuling MINI EV è un'auto da record). In basso la Top 10 completa del mese di giugno 2022:

Tesla Model Y - 97.950 Tesla Model 3 - 53.768 Wuling Hong Guang MINI EV - 46.250 BYD Song (BEV + PHEV) - 31.787 BYD Han (BEV + PHEV) - 25.356 BYD Qin Plus (BEV+PHEV) - 23.176 BYD Yuan Plus (BEV) - 16.764 Volkswagen ID.4 - 16.462 Li Xiang One EREV - 13.024 GAC Aion Y - 11.801

Di seguito invece la Top 20 dei primi sei mesi del 2022:

Tesla Model Y - 314.921 Tesla Model 3 - 219.095 Wuling Hong Guang MINI EV - 207.829 BYD Song (BEV + PHEV) - 159.091 BYD Qin Plus (BEV + PHEV) - 132.495 BYD Han (BEV + PHEV) - 97.225 Volkswagen ID.4 - 63.597 Li Xiang One EREV - 60.404 BYD Dolphin - 58.613 BYD Tang (BEV + PHEV) - 57.000 Chery QQ Ice Cream - 54.097 BYD Yuan Plus - 54.970 Hyundai Ioniq 5 - 52.108 Changan Benni EV - 51.512 Chery eQ1 - 46.914 GAC Aion Y - 44.251 Hozon Neta V - 41.404 Kia EV6 - 41.437 GAC Aion S - 39.929 Ford Mustang Mach-E - 36.050

Come potete vedere Tesla Model Y e Tesla Model 3 hanno dominato anche da gennaio a giugno, con BYD che invece vince per quantità di modelli.