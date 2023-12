20 anni fa la sfida fra Michael Schumacher e il caccia 'Era diverso da come sembrava...'

Sono passati venti anni da quando l'Eurofighter 2000 Typhoon dell'Aeronautica Militare Italiana con a bordo Maurizio Cheli, sfidava la F2003GA di Michael Schumacher.

Un evento rimasto impresso negli annali, e ovviamente rimasto indelebile nella mentre dello stesso Cheli, che ieri lo ha ricordato parlando con i colleghi del quotidiano Il Giornale: «C’erano auto -aereo. 50.000 persone all’aeroporto “Corrado Baccarini” di Grosseto. Questo per dire la capacità di attrazione di un idolo come Michael Schumacher e della Ferrari. E di un gioiello dell’aeronautica come l’Eurofighter, allora agli albori. Oltre alla sfida in sé, quell’evento fu una vetrina per la tecnologia italiana».

Il pilota collaudatore e astronauta salì a bordo del suo caccia da combattimento per affrontare la mitica F2003GA, di recente all'asta ad un prezzo esorbitante. Fu un evento che si tenne «Sulla spinta dell'allora sottosegretario alla difesa Filippo Berselli – precisa ancora Cheli - che volle far rivivere questa sfida auto contro aereo. Una sfida iniziata nel 1931, con Tazio Nuvolari alla guida di un'Alfa Romeo 2300 che a Roma affrontò il biplano Caproni e perse per pochi secondi».

Il secondo round vide protagonista il compianto Gilles Villeneuve «Sì. Nella base di Istrana, vicino Treviso, nel 1981 era stata ripresa da Gilles Villeneuve, che poi non era solo lui, ma c’erano più piloti di F1. Ma tutti si ricordano la Ferrari di Gilles Villeneuve.Finì in pareggio».

Quindi il terzo round con il Kaiser, per un tridente di piloti a dir poco incredibile. «Per rendere la sfida incerta, si divise la gara in tre manche di accelerazioni: la prima sui 600 metri, la seconda sui 1200 metri, e la terza sui 900 metri», ha spiegato il pilota che poi aggiunge: «Persi la prima gara per un decimo, vinsi in maniera relativamente agevole la seconda, e alla fine vinsi per un decimo quella decisiva sui 900 metri», a testimoniare le incredibili performance della Rossa di 20 anni fa.

Sul vis a vis con Schumacher: «Ho un bellissimo ricordo di quella giornata, ci siamo anche fatti una foto con Michael. Lui era curioso di conoscere una parte dell’aereo, come io ero curioso di conoscere il suo mezzo. Ho conosciuto una persona molto alla mano, devo dire, e molto meno fredda di quello che poteva sembrare dalla televisione. Incontrandolo personalmente – ha ribadito - ho conosciuto un uomo molto diverso dall’immagine che lui forse dava come pilota. Meno tedesco, in senso buono».

E chissà che a breve non si possa dare vita ad una nuova sfida, questa volta con Charles Leclerc, prossimo al rinnovo di contratto con Ferrari: «Sarebbe un bel traguardo: per lui e per la Ferrari. E potrebbero attrarre di nuovo tanto pubblico», conclude l'astronauta.