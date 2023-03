Dopo 20 anni passati in un fiume, questa Honda NSX verrà restaurata per tornare in pista

Ancora oggi ci vengono i brividi quando vediamo le immagini della McLaren P1 sommersa dall’uragano di Florida, ma ciò nonostante è nulla in confronto a quello che ha subito l’Acura NSX che vedete in questo articolo. Si tratta di un esemplare che è rimasto per 20 anni sul fondo di un fiume, ma è stata recuperato e già venduto.

Questa NSX è finita nel fiume Yadkin, in Carolina del Nord, sul finire del 1990,dopo essere stata rubata, ma il motivo dell’incidente è sconosciuto. Poi, nel 2019, l’auto è stata ritrovata durante una sessione di ricerche su una persona scomparsa e oggi è stata acquistata per 8500 dollari dal suo nuovo proprietario.

L’auto è sprovvista di vetri, il montante A destro è seriamente danneggiato, la carrozzeria è arrugginita e segnata, mentre all’interno ci sono chili e chili di terra, polvere, ma anche piante e tronchi. Inutile aggiungere che la situazione meccanica è altrettanto critica. Nonostante le condizioni pessime dell’auto, il nuovo proprietario ha deciso di restaurarla per riportarla alle condizioni originali, o almeno rimetterla in sesto per alcuni track day.

