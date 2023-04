In 20 anni in Europa auto diventate più grandi di 20 cm: ci stiamo americanizzando?

Le auto stanno diventando sempre più lunghe, alte e larghe, in poche parole, sempre più massicce e imponenti. Basti pensare che negli ultimi 20 anni, dal 2003 ad oggi, le vetture sono crescite di fatto di un centimetro ogni anno in lunghezza.

Due decadi fa erano lunghe 4,16 metri mentre oggi misurano in media 4,36 metri. Si tratta di una tendenza che sembra rispecchiare in pieno lo spirito americano, tenendo conto che negli USA i pick-up e i SUV sono i veicoli più venduti in assoluto.

Ma a cosa si deve questo ingrandimento delle auto? Prima di tutto a questioni di sicurezza e comfort, visto che spazio maggiore permette di avere un minor rischio per il conducente e nel contempo una maggiore comodità per lo stesso.

C'è poi una questione legata alla silenziosità e anche ad un trend generale dei designer degli ultimi anni, anche per via dell'elettrificazione: per dare vita a vetture con un basso coefficiente aerodinamico, si tende a costruire auto lunghe e affusolate, che possano impattare meno sull'aria e quindi consumare meno batteria.

Le auto negli ultimi 20 anni sono diventate anche più alte, circa 7 centimetri in più rispetto al 2003, con una media di 30 millimetri all'anno, e ciò lo si deve principalmente alla diffusione sempre più capillare dei SUV, che da soli coprono più del 40 per cento delle immatricolazioni in Europa.

Notevole anche l'aumento della larghezza, 10 centimetri in 20 anni, per una media quindi di mezzo centimetro ogni anno. Nonostante il capo design di Peugeot abbia spiegato che “Le auto saranno più piccole con l'elettrificazione”, il mercato sembrerebbe andare nella direzione opposta e ciò rappresenta senza dubbio un problema, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle stesse vetture nelle grandi città.

Gli spazi sono gli stessi, ma le dimensioni delle auto sono aumentate e nel contempo è aumentato anche il numero delle vetture: come gestirle tutte in sicurezza?