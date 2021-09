I migliori accessori per Tesla Model 3 e Model Y: 20 prodotti da non perdere

Chi conosce un minimo il mondo Tesla lo sa: l'azienda californiana è stra-coccolata da produttori terzi di accessori, sul mercato infatti si trovano prodotti di ogni tipo e talvolta non è neppure semplice orientarsi. Per fortuna il nostro amico Matteo Valenza ha pensato di creare un nuovo video dedicato ai 20 accessori Tesla da non perdere.

Lo youtuber bresciano ha deciso di concentrarsi sugli accessori di Model 3 e Model Y, del resto egli stesso è possessore di Model 3 Performance e nel corso dell'ultimo anno ha acquistato/provato decine di accessori differenti.



Fra gli irrinunciabili abbiamo sicuramente il kit che rende il portellone del bagagliaio elettroattuato: sulle Model 3 del 2019 e del 2020 l'apertura è a mano, mentre con il kit suggerito da Matteo possiamo aprire con un pulsantino sul baule, con il piede e con un piccolo telecomando. Si può rendere elettrico anche il baule anteriore con un secondo kit, mentre da non perdere assolutamente - secondo Matteo - è una barra a protezione dell'ingresso del baule, dal prezzo davvero ridotto: 25 euro.



Costano invece di più i tappetini Weather Tech a protezione dell'intero bagagliaio: 380 euro che Matteo ha speso ben volentieri dopo la vicenda della benzina rovesciata che gli ha tolto non poche ore di sonno. All'interno dell'abitacolo è interessante avere un pad per la ricarica simultanea di due smartphone e l'organizer per il tunnel centrale. Questi sono solo alcuni degli accessori consigliati da Matteo, nel video di oggi 24 settembre ne trovate ben 20 - con qualche extra.



Se volete saperne di più sulla Model 3 di Matteo Valenza, in questo articolo abbiamo raccolto tutti i problemi che la sua Tesla Model 3 Performance ha avuto in un anno.