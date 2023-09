2 settimane di termosifoni in meno per far circolare più auto: a Roma ci stanno pensando

Rinunciare ai riscaldamenti per 2 settimane per permettere alle auto diesel Euro 4 di circolare? È quanto potrebbe accadere nella Fascia Verde di Roma nelle prossime settimane...

La notizia è stata rilanciata dal Messaggero e dall'ANSA, vogliamo però spiegarvi per bene cosa sta succedendo nella Capitale. Dal prossimo 1 novembre scattano a Roma, come ormai tradizione, i divieti invernali per i veicoli - che in questo caso durerebbero fino al 31 marzo 2024. Tali divieti impongono lo stop delle auto diesel Euro 4 dalle 7:30 alle 20:30, dei veicoli commerciali N1, N2 e N3 a diesel Euro 4 dalle 7.30 alle 10.30 e poi ancora dalle 16.30 alle 20.30. Stop anche per i ciclomotori e motoveicoli diesel Euro 3. Dall’1 novembre 2024 al 31 marzo 2025 si aggiungeranno anche le autovetture e i veicoli commerciali diesel Euro 5, ora però affrontiamo un problema per volta...

Roma ha bisogno di ridurre le emissioni nell’atmosfera, come ci ha ricordato l'Agenzia Regionale per l’Ambiente, in circolazione però ci sono ancora parecchie auto e veicoli commerciali diesel Euro 4 che non hanno preso benissimo la notizia dei divieti. Tuttavia potrebbe esserci una soluzione: i riscaldamenti di case e uffici producono il 53% delle emissioni totali della Capitale, accorciare le date in cui possono essere accesi potrebbe dunque permettere la circolazione delle auto.

L’idea è di rinviare l’accensione di una settimana e anticipare la chiusura di un’altra settimana, con il tempo massimo di funzionamento fissato a 10 ore. Bisognerebbe poi abbassare di 2 gradi la temperatura delle caldaie, portandola così a 19 gradi. Purtroppo con il clima ballerino di questi ultimi tempi è difficile fare previsioni, lo scorso anno i caloriferi sono stati accesi il 21 novembre nella Capitale perché ha fatto abbastanza caldo nelle settimane precedenti, qualora però il freddo arrivasse prima quest’anno sarebbe un problema... La decisione finale però non è ancora stata presa dalle autorità competenti, restiamo in ascolto!



