Dal 2 novembre 2022 riparte l'Ecobonus Auto: fino a 7.500 euro di sconto

A partire dalle ore 10:00 del 2 novembre 2022 si avrà accesso alla piattaforma per richiedere i nuovi bonus auto con sconti fino a 7.500 euro. Vediamo quali auto si possono acquistare con gli incentivi.

Le novità del 2 novembre riguardano soprattutto i cittadini che abbiano un reddito inferiore a 30.000 euro annui. Questi infatti potranno ricevere una quota superiore del 50% rispetto al normale. Per l'acquisto di un'auto elettrica (con emissioni comprese fra 0 e 20 g/km) si potranno così avere fino a 7.500 euro di sconto con rottamazione di un veicolo inquinante fino a Euro 5 oppure 4.500 euro senza rottamazione. Sono compatibili con l'Ecobonus le auto con prezzo pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa.

Per le auto Plug-in Hybrid con emissioni comprese fra 21 e 60 g/km si possono ottenere fino a 6.000 euro con rottamazione, 3.000 euro senza rottamazione. In questo caso il prezzo di listino non deve superare i 45.000 euro IVA esclusa.

Fra le novità anche la possibilità di incentivo per le società di noleggio con finalità commerciali, a patto che mantengano le vetture per almeno 12 mesi. L'Ecobonus prevede uno sconto di 2.500 euro con rottamazione, 1.500 euro senza rottamazione per auto elettriche con prezzo pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa. Per le Plug-in Hybrid fino a 45.000 euro IVA esclusa il contributo è di 2.000 euro con rottamazione, 1.000 euro senza rottamazione.

Dallo scorso 19 ottobre 2022 inoltre è di nuovo attivo l'ecobonus per moto e scooter elettrici.