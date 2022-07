Dopo 2 anni record Tesla ha smesso di crescere: battuta d'arresto nel Q2 2022

A leggere le email di Elon Musk, era chiaro che il secondo trimestre del 2022 non sarebbe stato da record per Tesla, che per la prima volta nella sua storia recente fa segnare una sorta di battuta di arresto. Siamo e poco più di 250.000 unità immatricolate nel mondo.

Come ben sappiamo, l'industria automotive è in declino in più parti del mondo, in Italia il mese di giugno ha fatto registrare -15%, un trend negativo che purtroppo ritroviamo da diversi mesi. Ci vorrà del tempo per vedere gli effetti del nuovo Ecobonus lanciato alla fine di maggio 2022, nonostante questo però Tesla ha sempre chiuso trimestri record negli ultimi 2 anni.

Ora una battuta di arresto: sono state 254.695 le auto consegnate nel Q2 2022 (aprile-maggio-giugno), in particolare abbiamo 238.533 Model 3 e Y (il 3% in leasing), 16.162 Model S e X (12% in leasing). Nel Q1 2022 (gennaio-febbraio-marzo) erano state 310.048 le vetture consegnate dalla grande T worldwide, siamo dunque di fronte al primo trimestre in discesa dopo nove trimestri di fila in costante ascesa, possiamo così affermare che la crisi dell'automotive ha raggiunto anche Tesla - che ha avuto problemi produttivi soprattutto a Shanghai, fabbrica chiusa per COVID-19 diverse settimane nel Q2 2022.

La società di Elon Musk può però contare anche sulla Giga Texas, aperta da poco, e la Giga Berlin, che per ora sta costruendo le Model Y Performance da consegnare in Europa (dove inoltre sono state annullate le consegne delle Model Y di giugno). A livello produttivo, nonostante i nuovi impianti funzionanti (Berlino ha aperto i battenti il 22 marzo scorso) abbiamo 258.580 auto assemblate, mentre nel Q1 2022 erano state 295.324.