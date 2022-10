2.900 km senza ricaricare la Tesla grazie a un generatore a benzina: che disastro

Sin dalla sua fondazione, l'1 luglio del 2003, Tesla è divenuta famosa nel mondo per creare soltanto auto elettriche. Se vi capita di sentire di una qualche Tesla a benzina, gasolio oppure ibrida significa che è stata customizzata - come questa Tesla Model S "ibrida" dotata di un generatore a benzina.

A realizzarla è stato Matt Mikka, proprietario del canale YouTube Warped Perception, già famoso per aver creato una Tesla con tre motori mini-jet. Se in quell'occasione si andava a migliorare clamorosamente l'accelerazione della vettura, questa volta lo youtuber ha pensato di risolvere un altro problema: il doversi fermare per ricaricare l'auto. Fermarsi a ricaricare un'auto elettrica può essere noioso, a seconda della colonnina utilizzata infatti possono servire pochi minuti come diverse ore (a proposito: quanto è facile caricare un EV nel 2022?).

Mikka ha risolto la cosa installando nel baule posteriore della Model S un motore monocilindrico da 400 cc e 13 CV, capace di funzionare da generatore di corrente. In questo modo la batteria di bordo non ha bisogno della rete di ricarica ma prende la sua energia dal motore a benzina. Di fatto, è una rielaborazione artigianale della tecnologia Nissan e-POWER, con un motore elettrico che viene costantemente alimentato da un motore termico. Grazie a questa particolare modifica, lo youtuber è riuscito a fare un viaggio di 2.900 km senza mai fermarsi a ricaricare la batteria alla rete, tenendo però il generatore acceso per un'intera settimana - cosa che non ha reso l'impresa molto conveniente.

Il motore a benzina ha funzionato in maniera ininterrotta, anche la notte nei parcheggi degli hotel facendo non poco rumore. Inoltre non essendo molto potente, il generatore non ha permesso a Mikka di viaggiare ad alte velocità, lo youtuber ha dovuto addirittura fermarsi più volte a bordo strada e aspettare di recuperare qualche punto percentuale di carica (dunque alla fine qualche stop ha dovuto comunque farlo, a un Supercharger avrebbe fatto sicuramente prima...). In un'occasione è stato addirittura fermato dalla polizia perché stava procedendo in maniera troppo lenta per strada, insomma un autentico disastro. Lo stesso Mikka si è detto deluso dal funzionamento del generatore, forse troppo piccolo per la Model S, non si è però dato per vinto - e prossimamente potrebbe riprovare con un motore a gasolio.