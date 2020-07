2,5 miliardi di dollari per Rivian, l'anti Tesla continua a crescere

2,5 miliardi di dollari di investimenti, la Rivian non smette di crescere e si candida come uno dei rivali più agguerriti di Tesla. La società di Plymouth, fondata nel 2009, vedrà nel 2021 il suo anno di svolta: saranno lanciati i primi due modelli e Amazon avrà i suoi e-Van.

Il finanziamento, guidato dalla T. Rowe Price Associates, Inc, vede anche l'interessamento di George Soros tramite la Soros Fund Management LLC. Altri partecipanti sono la Coatue, Fidelity Management and Research Company e Baron Capital Group.

Il CEO e fondatore Robert RJ Scaringe ha dichiarato: "Siamo concentrati sul lancio delle nostre R1T, R1S e dei furgoni per Amazon. I tre prodotti debutteranno nel 2021, i nostri team stanno lavorando duramente per assicurare che i nostri veicoli, la catena di montaggio e i sistemi di produzione siano pronti per un repentino aumento della produzione. Siamo grati per il forte sostegno degli investitori, ciò ci aiuta a concentrarci sulla realizzazione dei nostri prodotti."

Gli investimenti totali in Rivian arrivano così ad almeno 6 miliardi di dollari. Nell'aprile 2019, con 500 milioni di dollari, Ford era diventata azionista di minoranza; il suo piano industriale legato all'elettrificazione del marchio Lincoln tuttavia è stato cancellato a causa dei problemi economici scaturiti dalla pandemia mondiale. La startup oltre che nell'elettrico punta molto sulla guida autonoma, campo nel quale detiene interessanti brevetti.

Se le tempistiche saranno rispettate, a metà 2021 debutteranno sul mercato la Rivian R1S, un SUV di grandi dimensioni, e la Rivian R1T, vettura sorella in formato pick-up. Entrambe saranno offerte con motori che vanno da 300 a 562 kW (402-754 CV) e con batterie da 105, 135 o 180 kWh. L'R1T potrebbe divenire il primo pick-up elettrico disponibile per il mercato statunitense, anticipando la concorrenza di Tesla, General Motors, Ford e Nikola.