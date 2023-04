2.095 km con un solo pieno di diesel: l'impresa record di un hypermiling su Opel Insignia

Quella di Felix Egolf è un'impresa davvero da record: a bordo di una Opel Insignia 1.5 diesel è riuscito a percorrere ben 2.095 chilometri con un solo pieno di diesel, 66 litri di gasolio. Felix è un cosiddetto 'hypermiling', un esperto di lunga percorrenza a bassi consumi.

L'obiettivo di questo gruppo di automobilisti è quello di percorrere più chilometri possibile nel contempo in maniera efficiente, riuscendo quindi a raggiungere autonomie di molto superiori a quelle dichiarate dalle case di auto.

Felix Egolf, un nome di spicco nella community di questi abili guidatori, è partito da Russelheim, casa di Opel, ed ha girato in lungo e in largo con la sua Insignia per la Germania passando da Amburgo, Berlino e Monaco, per poi tornare al punto di partenza.

Quando ha iniziato il viaggio a bordo della sua Opel, azienda che poche settimana fa ha compiuto 161 anni, il serbatoio era pieno, contenente 66 litri, e per compiere il tour prefissato avrebbe dovuto consumare solo 3,5 litri ogni 100 chilometri percorsi, un consumo davvero irrisorio.

Stando ad Egolf “L'impatto che l'automobilista ha sui consumi è più di quanto alcune persone possoano immaginare. Le auto moderne – ha aggiunto - stanno diventando più economiche. Ogni grammo di CO2 è importante. Ma una variabile viene raramente presa in considerazione: il conducente. Tuttavia, ha un'influenza fondamentale sul consumo di carburante di un'auto e, quindi, indirettamente sull'ambiente”.

Per portare a termine la sua missione, l'hypermiling ha percorso i primi 400 chilometri quasi tutti in autostrada con una media di 82,8 chilometri all'ora, consumando 3,6 litri per ogni 100 km. A quel punto l'automobilista si è fermato ed è ripartito il giorno seguente, guidando per 8 ore e 28 minuti, e percorrendo altri 700 km alla media di 84,8 km/h e consumando 3,6 l/100 km.

Egolf ha deciso di tenere una velocità relativamente bassa spiegando che ad un ritmo di 120 km/h si rischia di consumare fino al doppio rispetto a chi viaggia a 90 km/h, un suggerimento decisamente prezioso per chi deve mettersi in moto per un lungo viaggio.

Si tratta ovviamente di un consiglio scontato ma sono in molti ad ignorarlo, premendo il piede sull'acceleratore ogni qual volta ne hanno la possibilità. Nel terzo e ultimo giorno di viaggio, la media è stata di 74,4 km/h alla luce di qualche ingorgo nel traffico e delle condizioni meteo non ottimali, ma il consumo è stato sempre di 3,6 litri ogni 100 chilometri: il serbatoio alla fine si è svuotato ma l'impresa è stata storica.

Se quindi volete risparmiare sulla benzina, dovete seguire alcuni consigli che sono perfetti per ridurre i consumi: magari arriverete più tardi e il viaggio sarà meno adrenalinico ma sicuramente il vostro portafogli sarà più gonfio.