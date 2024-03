Incidente con 'decollo' per una Porsche Taycan: alla guida una 19enne

Un'auto che vola, letteralmente... È successo tutto a Ann Arbor, nel Michigan, verso le 4 della mattina: una Porsche Taycan ha attraversato ad altissima velocità il parcheggio di una stazione di servizio e a un certo punto ha preso il volo. Il resoconto parla di tre ragazzi feriti, di cui un in modo grave; ma sarebbe potuta andare peggio...

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, alla guida della vettura elettrica si trovava una ragazza di appena diciannove anni. Le cause che hanno portato allo scontro, o meglio ancora al volo, sono ancora da accertare; le ipotesi al momento virerebbero verso un elevato tasso alcolemico della guidatrice, anche se nulla è ancora certo (nel frattempo vi ricordate di questa Ferrari SF90 distrutta in incidente: risarcimento da record per il proprietario).

La scena, questa ripresa dalle telecamere di sicurezza della pompa di benzina, è quasi da film. La vettura arriva a velocità inaudita, a un certo punto si alza in aria e comincia a rotolare, fino a quando ricade al suolo. Non si sa ancora cosa abbia colpito l'automobile per farle prendere il volo in quel modo, ancora non è certa la velocità alla quale viaggiava la Porsche in questione, anche se Omar Hasan, il direttore della stazione di servizio Shell dove è avvenuto l'incidente, ha dichiarato che la vettura probabilmente correva a oltre 160 km/h. Anche se alla guida vi era una 19enne, di recente è successo un incidente simile a un 18enne che ha distrutto una Model S Plaid.

Fortunatamente, oltre ai tre feriti che si trovavano all'interno dell'abitacolo della Taycan, non ci sono stati altri contusi. L'unica eccezione riguarda una Ford Escape, che nel video dell'incidente comincia a lampeggiare a causa dell'attivazione del sistema d'allarme; l'auto ha visto uno degli pneumatici della Porsche cadergli addosso. Infatti, nel momento in cui l'auto comincia il suo volo, è possibile vedere una ruota staccarsi e finire addosso al veicolo parcheggiato sullo sfondo.

Bosch Home Garden Compressore d'aria Pompa Per BiciclettaMini P è uno dei più venduti oggi su