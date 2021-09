Dopo 18 mesi, Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm sono Sold Out: venduti tutti i 500 esemplari

Fino a marzo 2020, la versione più sportiva dell’Alfa Romeo Giulia era la Quadrifoglio, poi la casa del biscione diede vita alla GTA e GTAm, due versioni ancora più spinte e ad alte prestazioni che sarebbero state costruite in soli 500 esemplari. A distanza di 18 mesi da quel giorno, le Giulia GTA e GTAm non sono più disponibili.

Alfa Romeo ha scelto di costruire soltanto 500 pezzi per un motivo ben preciso, che risale al 1965, l’anno dell’iconica e indimenticata Alfa Romeo Giuli GTA originale sviluppata da Autodelta, che costruì quel numero di esemplari per poterla iscrivere alle competizioni Turismo.

Le GTA e GTAm sono quindi sold out, e sebbene la maggior parte dei veicoli si trovi sparsa per l’Europa, 88 esemplari sono volati in Cina mentre altri 18 sono sbarcati in Australia, un continente che sembra amare particolarmente il marchio, e Alfa Romeo lo sa bene dal momento che ha destinato la Giulietta Edizione Finale esclusivamente al mercato australiano. Oltreoceano invece, non c’è traccia delle GTA, perché l’auto non era disponibile all’acquisto in territorio statunitense.

Ma cosa rende così speciali queste due versioni “cattive” della Giulia? Prima di tutto c’è il suo motore turbo V6 da 2.9 litri capace di erogare una potenza di 540 CV che le permettono uno scatto da 0-100 km/h in soli 3,6 secondi, con una dinamica di guida da riferimento grazie ad un’ottima ripartizione dei pesi e una cura dimagrante di 100 kg rispetto alla Quadrifoglio. Inoltre offre un setup ritoccato grazie ai test effettuati dai due piloti del team Sauber F1 Team, Antonio Giovinazzi e Kimi Räikkönen - se siete curiosi, sentite le parole di Kimi sull’Alfa Romeo Giulia GTAm.

I due modelli sono quindi spariti dal listino, ma per la cronaca vi ricordiamo che la GTA standard veniva offerta a partire da 175,000 euro, mentre servivano almeno 180,000 euro per portarsi a casa la Giulia GTAm.