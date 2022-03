A 174 km/h in autostrada con un bimbo di 6 anni a bordo: erano in ritardo per la scuola

A 174 km/h in autostrada con un bimbo di 6 anni a bordo. Non è la scena di un film, purtroppo, ma è ciò che si è ritrovata davanti la polizia di Salt Lake City, nello Utah.

La Utah Highway Patrol ha pubblicato su Instagram un video ripreso da una dashcam di una pattuglia in servizio. Nel filmato si vede chiaramente una vettura di colore chiaro sfrecciare lungo l'autostrada a una velocità rilevata di 174 km/h. Ovviamente di fronte a una scena simile la pattuglia non è rimasta con le mani in mano e ha subito inseguito la vettura per fermarla e (con molta probabilità) multarla.

A vettura ferma, gli agenti hanno scoperto che a bordo vi era anche un bimbo di 6 anni che il conducente stava portando a scuola. La scusa? "Eravamo in ritardo", una giustificazione che ha fatto infuriare gli agenti che poi si sono sfogati sui social network: "Casi simili accadono sempre più spesso. I tempi di reazione e le possibilità delle auto cambiano radicalmente quando si aumenta sensibilmente la velocità. I conducenti devono smetterla di comportarsi in questo modo. Se siete in ritardo, siate semplicemente in ritardo."

Non sappiamo di quale entità è stata la sanzione applicata al conducente, né di quanti km/h è stato oltrepassato il limite su quella determinata strada, la differenza fra le vettura incriminata e le altre è palese. A quella velocità si può anche rischiare la vita, mettere a rischio un bimbo di 6 anni e altri utenti ignari della strada è di sicuro un comportamento irresponsabile.

Negli Stati Uniti non sono settimane facili, la nebbia e la neve hanno causato uno spaventoso incidente con 50 veicoli coinvolti, mentre nelle scorse settimane a Los Angeles una Tesla Model S volante aveva lasciato non poca distruzione.