Via agli ordini della Volkswagen ID.3 1ST: tre le versioni disponibili

Dopo settimane di apprensione, in seguito a problemi software di complicata risoluzione, finalmente ci siamo: abbiamo una data ufficiale di inizio ordini della nuova Volkswagen ID.3 elettrica.

I giochi partono dal prossimo 17 giugno, data riservata ai clienti in pre-booking per finalizzare l'ordine di una nuova ID.3 1ST, edizione speciale a unità limitate. Ora scopriamo che saranno tre le varianti a disposizione del pubblico, la 1ST, la 1ST Plus e la 1ST Max. Come annunciato in precedenza, il prezzo di partenza sarà di circa 40.000 euro e le consegne avveranno la prossima estate.

Tutte e tre le versioni avranno una base tecnica comune con batteria da 58 kWh, che promette circa 420 km di autonomia secondo lo standard WLTP (dato ancora in fase di omologazione), e motore singolo da 150 kW. La ID.3 1ST è alquanto ricca ed è così equipaggiata:

- Cruise control adattivo ACC

- Assistente al mantenimento di corsia Lane Assist

- Sistema di controllo perimetrale Front Assist

- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot

- Riconoscimento della segnaletica

- Sensore pioggia

- Monitoraggio della pressione degli pneumatici

- Fari LED con funzione cornering

- Cerchi in lega da 18 pollici

- Tetto Nero

- Ambient Light interno a 10 colori

- ID. Light

- Volante multifunzione riscaldato e rivestito in pelle

- Consolle centrale con vano portabicchieri, 2 porte USB-C charging e data, vano per lo smartphone

- Avviamento senza chiave Keyless Go

- Climatizzatore automatico Climatronic a 2 zone

- Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati

- Sedili anteriori riscaldati e con braccioli dedicati

- Cavo di ricarica Mode 2 (8 A)

- Cavo di ricarica Mode 3 (32 A)

- Driving Profile Selection

- Infotainment con schermo touch da 10 pollici

- Navigatore Discover Pro Streaming&Internet

- Ricezione radio digitale DAB+

- Strumentazione digitale

- App-Connect Wireless

- Natural Voice Control

- Aggiornamenti software online (OTA)

- Tecnologia Car2X

La ID.3 1ST Plus è più votata allo stile, con tre combinazioni di colore degli interni ed elementi dell'abitacolo nei toni nero e grigio, bianco e grigio e arancione e bianco. Si aggiunge poi questa strumentazione:

- Cerchi in lega da 19 pollici

- Interni Style, con sedili in due tonalità

- Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

- Illuminazione della consolle centrale

- Vetri posteriori oscurati Privacy Glass

- Fari LED Matrix IQ.LIGHT

- Indicatori posteriori di svolta dinamici

- Ambient Light interno a 30 colori

- Apertura porte e avviamento senza chiavi Keyless Entry

- Maniglie portiere illuminate

- Esterno bicolore Silver

- Telecamera posteriore Rear View

La ID.3 1ST Max si conferma la più tecnologica delle tre, con:

- Cerchi in lega da 20 pollici

- Interni Style Plus, con sedili in due tonalità a regolazione elettrica e con

funzione massaggio

- Tetto in vetro Panorama

- Head-up display con realtà aumentata (AR)

- Impianto audio a 6 altoparlanti

- Assistente in caso di emergenze Emergency Assist

- Assistente alla marcia in colonna Traffic Jam Assist

Volkswagen ha anche pensato a dei vantaggi extra per i clienti in pre-booking: questi avranno infatti 2.000 kWh o 600 euro di ricarica inclusa presso le colonnine della rete We Charge, presenti ormai a macchia di leopardo in tutta Europa (promo valida per un anno), inoltre sarà possibile ottenere un'agevolazione sull'acquisto di una wallbox Elli di 600 euro.