17 DeLorean DMC-12 nello stesso garage: il sogno di un'intera generazione

Spesso su queste pagine capita di leggere di qualche DeLorean DMC-12, proprio lei, l’iconica vettura di Ritorno al Futuro, che viene ritrovata chissà dove, come questa esposta e in vendita in un negozio di oggetti usati. La storia di oggi però vede 17 DeLorean stipate nello stesso garage.

La vettura che ha fatto sognare un’intera generazione negli anni ‘80 e nei primi ‘90 si sta preparando per un ritorno in grande stile - e proprio la foto di queste 17 DeLorean conservate assieme ce lo conferma. Le immagini che trovate in pagina arrivano infatti dalla DeLorean Motor Company, azienda della Florida che vuole rimettere a posto e restaurare la DMC-12 per crearne dei modelli speciali.

Sulla carta esistono anche dei progetti per trasformare la mitica DeLorean in una potente vettura elettrica, molto più prestante dell’originale, che infatti montava un motore V6 da 2,9 litri capace però di erogare solo 130 CV. Anche Italdesign, in occasione del quarantesimo anniversario del modello, si è messa al lavoro per creare una DeLorean in edizione speciale, insomma potremmo dire “tutti pazzi per la DeLorean”, del resto migliaia di appassionati cresciuti con la trilogia di Robert Zemeckis farebbero carte false per averne una in garage.

Non abbiamo però ancora svelato il motivo per cui tutte queste DeLorean sembrano ammassate in malo modo: si tratta di una foto del 2019, quando le vetture furono tratte in salvo dall’uragano Dorian, che con le sue raffiche a 300 km/h avrebbe messo in serio pericolo le vetture.