Dopo 17 anni la Citroen C1 va in pensione: Ami e C3 riempiranno il vuoto lasciato in gamma

Dopo 17 anni di onorato servizio e circa 1.2 milioni di unità vendute, la Citroen C1 va in pensione, lasciando un vuoto all’interno della gamma francese, che verrà colmato a metà tra la Ami e la C3. La mobilità urbana sta cambiando, e con esso il futuro dell’auto, e a quanto apre non c’è più posto per la piccola di Poissy.

I fattori che hanno portato a questa scelta sono molteplici, ma stando a quanto dichiarato dalla casa il motivo principale è il cambiamento che sta interessando nella mobilità urbana, ora più improntata all’utilizzo di microcar come la Ami, magari anche elettriche. A questo si aggiunge il tema delle nuove regolamentazioni sulle emissioni, previste per i prossimi anni con le normative Euro 7 che faranno alzare notevolmente il prezzo di vendita delle vetture, in particolar modo per le city car e per le compatte.

Ripercorriamo quindi i punti fondamentali della carriera della C1, una vettura che ha debuttato sul mercato nel 2005, assieme alle cugine Peugeot 107 e Toyota Aygo, un trio basato sullo stesso telaio, stesso motore, stessi interni e per buona parte anche a livello estetico, con la giapponese che si distingueva maggiormente rispetto alla coppia francese.

Il primo restyling è arrivato nel 2009, seguito da un secondo ritocco nel 2012, prima di arrivare al modello di seconda generazione nel 2014, ridisegnato per seguire i nuovi stilemi del marchio Citroen. Nel 2018, il gruppo PSA e Toyota si sono slegati, terminando la collaborazione per creare la city car; successivamente Citroen e Peugeot sono passati sotto l’ala di Stellantis, ma hanno rinunciato allo sviluppo di una terza generazione, al contrario di Toyota, che ha portato avanti il marchio Aygo con la Aygo X, un piccolo crossover sul pianale della Toyota Yaris.

Per il momento quindi salutiamo C1, ma non è scontato che ritorni in un prossimo futuro come city car elettrica, quando le batterie costeranno meno e di conseguenza anche la vettura.