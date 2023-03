16enne affronta la curva della vecchia stazione a Monaco con un quadriciclo: che disastro!

E' stata decisamente disastrosa l'esperienza di un ragazzo, che a bordo di una minicar elettrica, Citroen AMI, ha deciso di affrontare in piena il tornantino Grand Hotel, o curva della vecchia stazione, sul circuito del Gp di Monaco.

Il tutto è stato ripreso molto probabilmente da uno smartphone e il video (che trovate qui sopra), è diventato nel giro di breve tempo virale, arrivando anche in Italia. Nel filmato si vede la microcar elettrica compiere il percorso inverso che solitamente fanno le monoposto di Formula 1, quindi salendo invece che scendendo, e il quadriciclo green sembra comportarsi bene.

I problemi sorgono invece quando lo stesso decide di prendere il tornante nella direzione classica del Gp. Evidentemente colui che era alla guida si è fatto prendere un po' troppo la mano, e arrivando a forte velocità al momento di imboccare la curva a sinistra, la piccola vettura si è imbarcata, finendo poi per ribaltarsi e adagiandosi sul lato.

Fortunatamente il protagonista "dell'esibizione", tutt'altro che riuscita, non si è fatto nulla, e in seguito si è scoperto essere un 16enne che stava guidando il suo piccolo mezzo con a fianco un 22enne. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Princess Grace Hospital Center per degli accertamenti, ma le loro condizioni non sono affatto preoccupanti.

Resta da capire cosa sia passato nella mente dell'inesperto guidatore, tenendo conto che il tornante al Grand Hotel monegasco è la curva più lenta dell'intero campionato del mondo di Formula 1, da percorrere a soli 50 km/H, velocità che molto probabilmente stava quasi sostenendo la piccola Citroen AMI.

Una scena senza dubbio tragicomica che fortunatamente si è conclusa con una grassa risata e qualche piccola ammaccatura per i due occupanti. In ogni caso, se voleste informarvi su un quadriciclo elettrico, sappiate che vi sono prezzi e modelli molto interessanti. Ma quanto costa assicurare un quadriciclo come appunto una Citroen Ami? Forse un po' di più di quanti pensiate...