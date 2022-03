160 km di autonomia in 2 minuti di ricarica: la tecnologia che vuole cambiare il mercato

Uno dei principali dubbi dell'elettrico riguarda l'autonomia, assieme alla velocità di ricarica. Le cose però si stanno evolvendo e un'azienda israeliana ha intenzione di cambiare tutto in modo radicale con una nuova generazione di batterie. StoreDot sta lavorando a celle capaci di ricaricare 100 miglia (160 km) in appena 5 minuti di ricarica.

La compagnia è sicura che queste celle di nuova generazione saranno pronte per la produzione di massa nel 2024. La società però aspira a risultati ancora migliori: 160 km di autonomia in appena 3 minuti di carica entro il 2028, successivamente 160 km in 2 minuti, con questo terzo step ottenibile entro il 2032.

Tale tecnologia sarà compatibile con due differenti tipi di celle, comprese le nuove 4680 sviluppate da Tesla (Tesla festeggia la milionesima cella 4680). A detta di StoreDot già diverse compagnie si sono interessate alle celle 100in5, questo il loro nome commerciale, che le avrebbero testate nel mondo reale, i nomi di questi produttori però non sono noti.

I nomi tecnici delle altre celle, come si può intuire, sono invece 100in3 e 100in2. Con tale tecnologia i tempi di ricarica di un’auto elettrica si avvicinerebbe davvero al rifornimento di una normale auto a benzina. Non vediamo l’ora di scoprire i nomi dei produttori che stanno già sperimentando queste celle “Next Gen”.