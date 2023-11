160 km in 5 minuti: Polestar offrirà la ricarica super veloce con batterie XFC

Spesso le auto elettriche vengono criticate per via dei loro lunghi tempi di ricarica, bisogna però pensare “quadrimensionalmente” e tenere bene a mente che la tecnologia procede a passi svelti. Polestar ad esempio ha annunciato la ricarica 100-in-5: 160 km ricaricati in soli 5 minuti.

La novità è stata annunciata dall’azienda svedese durante il Polestar Day 2023, tenutosi a Los Angeles, in California. Polestar sta collaborando con StoreDot per integrare sulle proprie vetture le batterie a ricarica superveloce con tecnologia XFC. Di questo abbiamo già parlato su queste pagine e sappiamo che il risultato delle batterie ultra veloci di StoreDot è impressionante, è rassicurante sapere che la tecnologia arriverà effettivamente su prodotti di serie.

La tecnologia XFC si integra alla perfezione nelle batterie attuali, non c’è bisogno di stravolgere il design dei Battery Pack. Polestar sta lavorando per offrirla già a bordo di Polestar 5, la GT a 4 posti elettrica che succederà alla Polestar 3 appena presentata in Italia e alla berlina Polestar 4.

A proposito di Polestar 3, durante il Polestar Day la società ha annunciato di aver avviato un progetto pilota per portare la ricarica bidirezionale sul SUV Luxury, la cosiddetta tecnologia vehicle-to-grid. L’azienda sta anche lavorando al fine di avviare la produzione di massa della nuova Polestar 4 in Corea del Sud nel 2025. Infine sempre su Polestar 4 vedremo in via ufficiale gli scanner LiDAR e la tecnologia Mobileye e Luminar, utile a far funzionare la guida autonoma avanzata Mobileye Chauffeur.