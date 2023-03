Il 16 marzo arriva una nuova Ferrari: ecco il suo volante

Ferrari ci porterà quattro nuovi modelli nell’arco del 2023, o meglio, quattro novità, e una di queste è dietro l’angolo: tra una manciata di giorni la casa del cavallino rampante toglierà i veli da una nuova vettura, e per ingannare l’attesa ci viene mostrato il suo volante con un accompagnamento sonoro che fa pensare ad una spider.

Il breve filmato pubblicato sui social di Ferrari si apre con una musica leggera accompagnata dal canto dei grilli e dal rumore del vento ed è proprio questo che fa pensare ad una vettura a cielo aperto, ricordando che è stata avvistata più volte un'ipotetica Ferrari Roma Spider (il nome non è certo), per strada e anche all’interno della fabbrica di Maranello.

Il video prosegue con una luce che pervade l’oscurità mostrando il profilo dei paddle del cambio in fibra di carbonio e della corona del volante rivestita in pelle traforata, passando poi ad una visione d’insieme dove si notano i comandi touch al volante, fino alla parte inferiore della corona, piatta e caratterizzata da una bellissima razza sdoppiata in fibra di carbonio.

Per adesso non ci sono altri indizi che possano suggerire che tipo di veicolo vedremo, ma c’è ancora poco da attendere, dato che il reveal del nuovo modello avverrà il 16 marzo. Nell’attesa, vi ricordiamo che tra le prossime novità dovrebbe esserci anche la Ferrari SF90 Versione Speciale avvistata di recente fuori dalla fabbrica, senza dimenticare l’erede della hypercar LaFerrari.