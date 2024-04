155 Silverstone, l'Alfa Romeo venduta con lo spoiler aggiuntivo per 'fregare' gli inglesi

L'Alfa Romeo 155 non è solo la DTM che sconfisse i tedeschi in casa loro; è un'auto fantastica e soprattutto vincente, che nel corso della sua luminosa carriera partecipò a numerose competizioni.

Oltre all'Alfa Romeo 155 GTA che fece faville al Motor Show, è decisamente particolare la storia della Silverstone. Si tratta di fatto di una versione speciale della berlina di Arese che venne lanciata nel 1994 e venduta in Italia, Inghilterra, Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi con il nome di Silverstone per le prime due nazioni e di “Formula” per tutte le altre.

Sotto il cofano vantava un motore 1.8 da 130 cavalli (rispetto ai 126 della 1.8 normale) ma non era tanto il propulsore la sua particolarità, quanto le appendici aerodinamiche e precisamente i due spoiler anteriori e posteriori.

L'Alfa Romeo 155 Silverstone venne prodotta solo ed esclusivamente per omologare la vettura nel BTCC, il campionato turismo inglese, e realizzata in 2.500 unità. All'apparenza sembrava tutto sommato una 155 normale, in vendita a 31,6 milioni di lire, ma se si apriva il baule si trovava un vero e proprio kit con tanto di staffe che permettevano di estendere a piacimento l'alettone posteriore, alzandolo fino a 100 millimetri.

In poche parole l'automobilista avrebbe dovuto prendere la brugola per modificare da se l'ala posteriore qualora lo volesse, montandoci il pezzo aggiuntivo. Qual era il senso di tutto ciò, e perchè l'Alfa non è stata venduta già con lo spoiler rialzato? La domanda è lecita e la risposta è decisamente semplice. In poche parole questa “aggiunta” era stata concepita solo per permettere all'auto da corsa di poter avere un vantaggio in termini aerodinamici nelle gare del campionato BTCC, visto che, produrre un'auto di serie con quello spoiler non avrebbe avuto alcun senso.

Le 155, come previsto dagli ingegneri, dominarono il British Touring Car Championship ma gli avversari si arrabbiarono per il “trucchetto” degli spoiler: alla fine intervenne la FIA che obbligò Alfa Romeo a cambiare il suo alettone. Nessun problema, la 155 vinse il campionato lo stesso, bissando così il clamoroso successo dell'anno prima nel DTM.

Su Ma-Fra, Super Dryer, Panno in Microfibra Superfine, ad Alto Grad è uno dei più venduti di oggi.