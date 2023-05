150 km/h in autostrada, Salvini spinge: 'Valutiamo tratte per applicare modello tedesco'

Torna a circolare con forza la proposta di innalzare il limite massimo di velocità sulle autostrade a 150 km/h. Il codice della strada già prevede il limite a 150 km/h ma nessuno lo sa, in ogni caso l'idea è quella di applicarlo concretamente sulle strade ove consentito.

"Stiamo valutando, sulla base dei dati, anche la possibilità di elevare a 150 la velocità massima nei tratti autostradali più larghi e a minor tasso di incidentalità", ha detto il ministro dei trasporti e delle infrastrutture in occasione della conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di Imola, Gp poi annullato per via del maltempo che si è abbattuto in queste ore sull'Emilia Romagna.

Salvini ha ribadito di fatto un concetto che aveva già espresso ad aprile scorso a Radio 24, quando aveva detto: "Stiamo facendo tutte le valutazioni perché ci sono tratte autostradali ampie dove sul modello tedesco si potrebbe pensare anche di aumentare i limiti di velocità, visto il basso tasso di incidentalità".

E ancora: “La stragrande maggioranza dei morti non sono più su autostrada ma sono sulle strade extraurbane, quindi con buonsenso si potrebbero aumentare in alcuni tratti e diminuire in altri".

Ma quali potrebbero essere le tratte interessate dal nuovo limite di velocità a 150 km/h? Si tratta in particolare di solo un quarto degli oltre 7.000 chilometri di autostrade dell'Italia, così come da uno studio che era stato effettuato quattro anni fa.

In particolare sarebbero sotto studio alcune parti dell'autostrada A1 fra Milano e Napoli, quindi l'A4 Milano-Brescia, ma anche l'A14 Bologna-Taranto, l'A8 Milano-Varese e l'A26 tra Piemonte e Liguria. La sensazione è che il “tormentone” proseguirà anche nelle prossime settimane: vedremo se dalle parole si passerà ai fatti, applicando una sorta di “modello tedesco”, dove non esistono limiti sulle autostrade, le famose Autobahn, e dove gli incidenti sono in continua discesa.