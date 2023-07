150 km/h in autostrada? Bild stronca Salvini: 'Populismo, 20 km/h non riducono i tempi'

Da qualche mese a questa parte si discute in Italia della possibilità di aumentare i limiti di velocità a 150 km/h sulle autostrade. L'idea è proposta in particolare dal ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini, convinto che incrementare la velocità massima in determinate tratte possa essere una buona cosa.

Sembra pensarla diversamente la Bild, il quotidiano più letto di Germania, secondo cui tale scelta sarebbe di fatto solo populismo, non permettendo alcun reale vantaggio per gli automobilisti: “Quanto giunge da Italia e Repubblica Ceca (altra nazione che starebbe pensando di introdurre il limite dei 150 km/h ndr) è quantomeno bizzarro – scrive Roland Wildberg - tutti parlano di cambiamento climatico.... Il fatto che sia un percorso ridicolmente corto nella Repubblica Ceca e sezioni più lunghe in Italia è solo di secondaria importanza, poiché in futuro potrebbero seguire ulteriori passaggi o modifiche alle regole”.

Quindi Wildberg aggiunge e conclude: “In ogni caso, dietro non c'è altro che populismo: è stato dimostrato più volte che anche su strada aperta 20 km/h in più difficilmente riducono i tempi di percorrenza mentre aumentano il rischio di ingorghi e ciò danneggia tutti”.

Salvini sembra però pensarla diversamente e durante una recente intervista rilasciata a Radio24 aveva spiegato: “Ci sono tratte autostradali ampie, dove sul modello tedesco si può pensare anche di aumentare i limiti. Anche perché purtroppo la stragrande maggioranza delle morti per incidente avvengono non su autostrada, ma sulle extraurbane. Quindi con buonsenso i limiti possono essere ritoccati al rialzo in alcuni tratti e diminuiti in altri”, aggiungendo che: “La velocità non è una scelta politica”.

Il governo ha già individuato le tratte autostradali dove potrebbe essere introdotto il limite dei 150 km/h, una lunga rete da nord a sud del Paese, ovviamente zone dove è possibile lo scorrimento più veloce per via del traffico minore e delle carreggiate più larghe.