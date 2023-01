15 minuti per ricaricare 400 km reali: ci si avvicina sempre più a un pieno di benzina

Di problemi “pratici” per le auto elettriche potrebbero essercene diversi, pensiamo all’autonomia per chi viaggia moltissimo, al prezzo di acquisto, ma soprattuto alla velocità di ricarica. Si è ancora lontani dal ricaricare nello stesso tempo di un pieno di benzina, qualcuno però ci è già andato vicino...

Un nuovo studio finanziato dal Ministero federale tedesco dell'economia e della protezione del clima, chiamato Direct Superfast Charging for the Electric Vehicle, ha portato i ricercatori a mettere a punto una tecnologica incredibilmente efficiente: sono riusciti a ricaricare 400 km di autonomia reale in appena 15 minuti. Per ottenere un risultato simile ci sono voluti quattro anni e mezzo di ricerca e test in laboratorio, eseguiti con la collaborazione del dipartimento di Scienze Applicate dell’Università di Bochum, di Keysight Technologies, Hofer Powertrain, Sensor-Technik Wiedemann (STW) e Voltavision.

Alla fine dello studio i ricercatori sono riusciti a creare una stazione di ricarica da 450 kW e un veicolo prototipo che potrebbe benissimo essere adattato per la produzione di massa. Questo veicolo è riuscito a ricaricare 400 km di autonomia in appena 15 minuti di connessione alla rete. Per ottenere una simile autonomia presso una colonnina da 50 kW con una batteria da 88 kWh solitamente è richiesta più di un’ora e mezza di ricarica; anche una veloce Porsche Taycan 4S ha comunque bisogno di almeno 35 minuti di connessione per ricaricare 88 kWh di energia a circa 150 kW di media.

Lo studio DSEe invece ha portato a creare una colonnina capace di erogare 450 kW di potenza a un veicolo in grado di immagazzinare 400 kW a 469 A e fino a 900 V - deve trattarsi di una tecnologia molto simile a quella immaginata da Tesla per il suo connettore da 1.000 V. Simili potenze sovraccaricherebbero un normale veicolo elettrico, rendendo impossibile la ricarica, dallo studio DSEe è infatti arrivata anche una batteria pensata appositamente, che al momento permette una densità di 210 Wh/kg.

È stato dunque creato un Battery Pack definitivo da 128 kWh con un voltaggio che va da 645 a 903 V, con 460 A di corrente costante. Incredibile anche la tecnologia di raffreddamento, che ha permesso alla batteria di riscaldarsi solo di 26 gradi centigradi in più rispetto al normale durante la carica veloce. Chiaramente una simile tecnologia potrebbe cambiare non poco il panorama attuale, almeno finché le batterie allo stato solido non riusciranno a prendersi la scena - e Stellantis ha già presentato le sue batterie a stato solido. Vedremo se qualche produttore deciderà di investire in questa tecnologia di ricarica.