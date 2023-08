In 15 giorni il diesel è aumentato di 2,9 centesimi al litro: il picco a Ferragosto

Anche l’ultimo controesodo di agosto è ormai passato, è dunque arrivato il momento di fare un po’ il punto su ciò che sta succedendo con i prezzi dei carburanti - che a quanto pare hanno avuto il loro peggiore picco a Ferragosto.

Secondo i dati raccolti da Quotidiano Energia, dall’11 agosto al 27 agosto 2023 la benzina in modalità self è aumentata mediamente di 1,4 centesimi di euro ogni litro. Al diesel è andata molto peggio: +2,9 centesimi di euro al litro. Alle 8:00 del 27 agosto il prezzo medio della benzina self è stato di 1,952 euro al litro, mentre l’11 agosto eravamo a 1,938 euro. L’ultimo dato del diesel self parla di una media di 1,846 euro al litro, mentre l’11 agosto eravamo a 1,825. Al servito siamo mediamente al di sopra dei 2 euro con la benzina: 2,089 euro per essere precisi, mentre il diesel servito è pari a 1,992 euro al litro. Il GPL costa tra 0,711 euro al litro e 0,736 euro al litro, mentre il metano si può acquistare fra 1,389 e 1,453 euro.

Vacanze però significano anche lunghi viaggi in autostrada: sulla rete autostradale la benzina self è attualmente a 2,021 euro al litro di media, mentre il gasolio si acquista a 1,934 euro al litro, prezzi sicuramente maggiori rispetto ai centri abitati. Il GPL si trova a 0,843 euro, mentre il metano a 1,526 euro.