15 cose che odio della Ford Mustang Mach-E: il nuovo video JR Garage

La Ford Mustang Mach-E rappresenta di certo un’ottima alternativa alle auto Tesla, qualcuno ha persino cambiato la Model 3 per la nuova elettrica dell’ovale blu. Parliamo dello youtuber JR Garage, che ora però ha pubblicato un video sulle 15 cose che odia della nuova Mustang Mach-E.

Dopo 650 km percorsi, JR non rimpiange di certo l’acquisto, esistono tuttavia degli elementi e degli aspetti che non gli sono piaciuti. In particolare lo youtuber ha criticato la dinamica di guida a basse velocità, con la modalità One Pedal non così lineare come sulle Tesla. Al numero due della lista abbiamo proprio il nome Mustang Mach-E, una questione che per mesi ha infiammato il web (ma che di certo ha fatto parlare dell’auto…).

Tre: la visibilità non è delle migliori, sia all’anteriore che al posteiore, mentre al numero quattro troviamo le infrastrutture di ricarica, di certo inferiori negli USA rispetto a quelle Tesla. La lista continua poi con un pianale troppo basso, mascherato dal design ma che tiene l’altezza da terra non esagerata; collegato a questo anche il punto 7, con uno “scalino” d’uscita delle portiere un po’ troppo alto. Sette: l’auto è veramente difficile da tenere pulita a causa dei suoi inserti neri lucidi, inoltre il sistema di apertura delle portiere è - secondo lo youtuber - in una pessima posizione, soprattutto per chi ha braccia molto lunghe.

Si passa poi alle gomme, secondo JR non abbastanza spesse, adatte magari per una maggiore autonomia ma non perfette per l’affidabilità su strada. JR odia anche la manopola del volume piazzata sul tablet centrale, elemento caratteristico della Mach-E che - come prevedibile - sarà una croce per moltissimi utenti. Infine JR ha criticato la consegna di una sola chiave, l’impossibilità di aprire il frunk con la chiave o con l’app, la difficoltà nel chiudere il cofano e il clacson considerato davvero troppo potente.

Insomma, lo youtuber ha fatto davvero “le pulci” alla vettura, tralasciando in questo video tutto ciò che invece gli è piaciuto. Noi non abbiamo guidato la Mustang Mach-E per 650 km ma la prova in pista ci è piaciuta parecchio.